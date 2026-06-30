7 peinados que le puedes hacer a tu hija para su salida de sexto grado

La ceremonia de graduación de sexto grado es uno de esos momentos que quedan para siempre en la memoria. Entre las fotografías, los abrazos con sus amigos y el baile de despedida, muchas niñas quieren sentirse especiales, pero sin llevar un peinado incómodo que se deshaga a la mitad del evento. La buena noticia es que no hace falta elegir un peinado demasiado elaborado para lograr un resultado bonito. Existen opciones elegantes, modernas y fáciles de llevar que resisten varias horas y combinan tanto con vestidos como con uniformes de gala o togas.

Estos 7 peinados harán que tu hija se vea hermosa para su graduación

Antes de decidirte por uno, toma en cuenta el tipo de cabello de tu hija y las actividades que tendrá durante la celebración. Si usará birrete, conviene optar por estilos que mantengan el cabello en su lugar sin perder naturalidad. Según Elle, estas son algunas ideas que nunca pasan de moda:

