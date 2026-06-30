7 peinados que le puedes hacer a tu hija para su salida de sexto grado
Graduarse merece un peinado tan especial como el momento. Estas ideas son cómodas, fáciles de llevar y perfectas para que tu hija luzca impecable desde la ceremonia hasta el último baile.
La ceremonia de graduación de sexto grado es uno de esos momentos que quedan para siempre en la memoria. Entre las fotografías, los abrazos con sus amigos y el baile de despedida, muchas niñas quieren sentirse especiales, pero sin llevar un peinado incómodo que se deshaga a la mitad del evento. La buena noticia es que no hace falta elegir un peinado demasiado elaborado para lograr un resultado bonito. Existen opciones elegantes, modernas y fáciles de llevar que resisten varias horas y combinan tanto con vestidos como con uniformes de gala o togas.
Estos 7 peinados harán que tu hija se vea hermosa para su graduación
Antes de decidirte por uno, toma en cuenta el tipo de cabello de tu hija y las actividades que tendrá durante la celebración. Si usará birrete, conviene optar por estilos que mantengan el cabello en su lugar sin perder naturalidad. Según Elle, estas son algunas ideas que nunca pasan de moda:
- Semirecogido con trenzas y ondas. Es uno de los peinados favoritos para graduaciones porque luce delicado y juvenil. Consiste en hacer una trenza a cada lado del rostro, unirlas en la parte posterior y dejar el resto del cabello suelto con ondas suaves. Aporta movimiento sin cubrir la cara y queda bien en melenas medianas o largas.
- Corona de trenza lateral. Si buscas un peinado elegante pero cómodo, esta opción es ideal. La trenza rodea parcialmente la cabeza desde un costado, manteniendo el cabello lejos del rostro mientras el resto permanece suelto. Es perfecta para quienes quieren un look romántico y natural.
- Coleta alta con efecto burbuja. Las bubble ponytails siguen siendo tendencia y son una excelente alternativa para niñas de 11 y 12 años. La coleta alta se divide con pequeñas ligas a lo largo del cabello para formar secciones redondeadas que crean el característico efecto de burbujas. Es un peinado moderno, resistente y muy fácil de mantener.
- Chongo alto desenfadado. Si la graduación incluye toga o birrete, un chongo alto suele ser la mejor elección. Mantiene el cuello despejado, evita que el cabello estorbe y ofrece una apariencia elegante. Para suavizar el look puedes dejar algunos mechones alrededor del rostro.
- Media coleta con listón. Los moños y listones siguen siendo protagonistas este año. Una media coleta alta decorada con un lazo del mismo color del vestido o del uniforme aporta un toque sofisticado y muy festivo sin complicar demasiado el peinado.
- Trenza de cascada. Es una de las opciones más llamativas para quienes tienen el cabello largo. Su efecto hace que algunos mechones caigan entre la trenza, creando una apariencia delicada y elegante que luce especialmente bien en cabello lacio o ligeramente ondulado.
- Dos chonguitos con trenzas. Para las niñas que prefieren un estilo más divertido, los space buns son una excelente alternativa. Al formar cada chongo con una trenza, el peinado adquiere más textura y permanece firme durante toda la celebración, incluso si pasan varias horas bailando o jugando.