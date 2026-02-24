Convivir con gatos es bueno para la salud mental por estos motivos

En los últimos años, la tendencia de las personas por tener un gato en sus hogares ha crecido de forma importante, incluso han recalcado los beneficios de estos en la vida de los humanos, dando una razón más para contar querer a los gatitos.

De acuerdo con los expertos de Health Harvard Publishing, se han realizado algunas investigaciones en donde se llegó a la conclusión que el convivir con los gatos tiene efectos positivos en la salud mental, principalmente cuando se habla de tener menos estrés y más bienestar emocional.

¿Cuáles son los beneficios de tener un gato en casa?

Además, según la Asociación Psiquiátrica Americana (APA) y la Asociación Americana de Medicina Veterinaria, se ha revelado que el 84% de las personas que tienen un gato, también tienen beneficios en su salud mental. Este tipo de compañías ayudan a las personas a ofrecer apoyo en los momentos que más lo necesitan sus dueños.

Se aseguró que los gatos ayudan a la reducción del estrés y a combatir la ansiedad. Esto quiere decir que un 62% de los dueños tiene una disminución considerable de ansiedad, según los datos de la APA.

Otro punto importante, es que los felinos son independientes, por lo que no necesitan tantos cuidados. Además, Laura Elin Pigott, quien es profesora de Neurociencias en la Universidad South Bank de Londres, explicó en The Conversation que las caricias ayudan a la liberación de oxitocina.

Si el gato se siente seguro, la oxitocina fluye; si está incómodo o forzado, este proceso disminuye

Finalmente, estudios de la Universidad de Ginebra y Health Harvard Publishing, han revelado que pasar tiempo con los felinos ralentiza el deterioro cognitivo, por lo que tener un gato en casa es una forma de ayudar a cuidar la salud mental de las personas.

