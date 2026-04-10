Horóscopo de HOY viernes 10 de abril: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

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Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este viernes 10 de abril de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 10 de abril de 2026

Hoy, viernes 10 de abril de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la jornada te impulsa a avanzar con ideas nuevas y a conectar con personas que comparten tu visión. La Luna en Acuario puede ayudarte a tomar distancia emocional para actuar con mayor claridad.

: la jornada te impulsa a avanzar con ideas nuevas y a conectar con personas que comparten tu visión. La Luna en Acuario puede ayudarte a tomar distancia emocional para actuar con mayor claridad. Tauro : el día invita a sostener una actitud firme frente a tus objetivos y responsabilidades. Podrías encontrar mayor estabilidad si organizas tus tiempos y evitas dispersarte.

: el día invita a sostener una actitud firme frente a tus objetivos y responsabilidades. Podrías encontrar mayor estabilidad si organizas tus tiempos y evitas dispersarte. Géminis : la energía disponible favorece el aprendizaje y el intercambio de ideas que amplían tu mirada. La Luna en Acuario impulsa decisiones más libres que pueden abrir oportunidades inesperadas.

: la energía disponible favorece el aprendizaje y el intercambio de ideas que amplían tu mirada. La Luna en Acuario impulsa decisiones más libres que pueden abrir oportunidades inesperadas. Cáncer : la jornada sugiere observar con mayor profundidad ciertos temas que requieren ajustes. Tomar un momento de pausa puede ayudarte a recuperar equilibrio y claridad.

: la jornada sugiere observar con mayor profundidad ciertos temas que requieren ajustes. Tomar un momento de pausa puede ayudarte a recuperar equilibrio y claridad. Leo : el día pone el foco en tus relaciones y en la forma en que te vinculas con otros. La Luna en Acuario puede traer situaciones que te inviten a encontrar un punto medio.

: el día pone el foco en tus relaciones y en la forma en que te vinculas con otros. La Luna en Acuario puede traer situaciones que te inviten a encontrar un punto medio. Virgo: la energía disponible favorece la organización de tu rutina y pequeños cambios que mejoran tu día a día. Prestar atención a los detalles puede ayudarte a sostener estabilidad.

la energía disponible favorece la organización de tu rutina y pequeños cambios que mejoran tu día a día. Prestar atención a los detalles puede ayudarte a sostener estabilidad. Libra : la jornada despierta creatividad y ganas de disfrutar de momentos que te generen satisfacción. La Luna en Acuario impulsa conexiones espontáneas que pueden renovar tu energía.

: la jornada despierta creatividad y ganas de disfrutar de momentos que te generen satisfacción. La Luna en Acuario impulsa conexiones espontáneas que pueden renovar tu energía. Escorpio : el día invita a enfocarte en tu espacio personal y en lo que necesitas para sentirte en calma. Ordenar tu entorno puede ayudarte a encontrar mayor estabilidad.

: el día invita a enfocarte en tu espacio personal y en lo que necesitas para sentirte en calma. Ordenar tu entorno puede ayudarte a encontrar mayor estabilidad. Sagitario: la energía disponible favorece la comunicación y los encuentros que aportan nuevas perspectivas. La Luna en Acuario puede impulsarte a tomar decisiones más dinámicas.

la energía disponible favorece la comunicación y los encuentros que aportan nuevas perspectivas. La Luna en Acuario puede impulsarte a tomar decisiones más dinámicas. Capricornio : la jornada te lleva a prestar atención a cómo administras tus recursos y tu tiempo. Una decisión consciente puede ayudarte a sostener equilibrio a largo plazo.

: la jornada te lleva a prestar atención a cómo administras tus recursos y tu tiempo. Una decisión consciente puede ayudarte a sostener equilibrio a largo plazo. Acuario : la Luna en Acuario potencia tu energía y tu deseo de hacer cambios que te representen. Podrías sentir mayor claridad para avanzar en decisiones importantes.

: la Luna en Acuario potencia tu energía y tu deseo de hacer cambios que te representen. Podrías sentir mayor claridad para avanzar en decisiones importantes. Piscis: el día sugiere bajar el ritmo y tomarte un tiempo para reflexionar antes de actuar. Escuchar tu intuición puede ayudarte a sostener equilibrio en lo que estás construyendo.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: