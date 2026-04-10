Esta es la mejor fruta para limpiar tus pulmones de manera natural

En medio de una tendencia de personas buscando cuidar su cuerpo con elementos estrictamente naturales, los expertos indican que la piña es una fruta excepcional para cuidar de los pulmones. Y es que dentro de los beneficios de este delicioso fruto, se reducen las flemas y la mucosidad. He aquí las conclusiones de los expertos en salud y todos los beneficios de este fruto que abunda en esta temporada de primavera-verano.

Ventaneando | Programa completo 9 de abril de 2026

¿Por qué la piña ayuda a cuidar los pulmones?

Los pulmones suelen enfrentarse a problemas bastante severos que varían en su origen. Se habla de alergias, humo de cigarro, infecciones virales y contaminación ambiental. Por ello, diversos expertos en salud recomiendan alimentarse correctamente para fortalecer este órgano vital. Los mencionados alimentos deben cumplir con ciertas características químicas, que alivian congestión, mejoran función pulmonar y favorecen la expulsión de secreciones.

El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, a través de sus neumólogos, recomiendan una dieta rica en antioxidantes, vitamina C y enzimas naturales que ayudan a reducir las vías respiratorias y que facilitan la eliminación de mucosidad. Por ello se anima a hidratarse adecuadamente y consumir frutas frescas, especialmente las personas que tienen cuadros de bronquitis o asma.

En ese sentido, la piña cumple con su compuesto de bromelina, que es una enzima relacionada con efectos antiinflamatorios y mucolíticos. Esta ayuda a eliminar la mucosidad, facilita su expulsión y alivia la congestión bronquial. Además, la vitamina C refuerza el sistema inmunológico, reduce la irritación de las vías aéreas y combate infecciones. Mientras que el alto contenido de agua en la piña hidrata las mucosas, por lo que se fluidifican las secreciones y se facilita su eliminación.

#RemediosCaseros #PulmonesLimpios #Tos #VidaSaludable ♬ sonido original - ecofrut tv @ecofruttv 😡 Tienes flema y sigues ignorando esto… el secreto está en la piña 🍍 ¿Tos con flema que no se va? 🍍🔥 No necesitas químicos… necesitas usar bien lo natural. 👉 Cómo preparar: Hierve el corazón de media piña + 3 rodajas de jengibre en 2 tazas de agua por 10 minutos. Cuela y agrega miel (sin azúcar). 👉 Cómo tomar: Bébelo caliente, 2 veces al día, preferiblemente en ayunas o antes de dormir. 👉 ¿En qué ayuda? Ayuda a aflojar la flema, limpiar los pulmones, mejorar la respiración y reducir la congestión naturalmente. 🚀 #SaludNatural

¿Cuáles son los beneficios que otorga la piña para los pulmones?

En resumen, la piña ayuda tus pulmones de las siguientes formas.