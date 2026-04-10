Yeri Mua dijo que SÍ interpretaría a Lyn May en su bioserie

La polémica es algo que rodea a figuras como las vedettes, que en el caso de Lyn May tiene mucha historia alrededor por la fatídica mala ejecución de un arreglo estético. Por ello, ahora que se involucrará en temas como las autobiografías en libro y en producción audiovisual, indicó que quiere a Yeri Mua como la gran protagonista. Ante eso, la cantante e influencer ya contestó.

Ventaneando | Programa completo 9 de abril de 2026

¿Yeri Mua interpretará a Lyn May en una serie biográfica?

La nacida en Acapulco indicó que está en ese momento de su vida donde buscará contar su historia en aspectos literarios y cinematográficos. En tiempos donde grandes figuras de la farándula mexicana han contado su vida en las bioseries, Lyn May dijo que hay planes para hacer lo mismo, por eso quiere que Yeri Mua sea la protagonista - o una de ellas - en dicho proyecto.

Ante eso, algunos pensaron que la joven veracruzana se negaría o no contestaría, pero dijo que con gusto lo haría y ya puso sus condiciones. “Ya me enteré que mi hermana del alma, bueno mi tía, la verdad es mi tía, quiere que yo actúe de ella en su bioserie, así de chava. Y yo le vengo a decir a Lyn May que claro acepto, que me paguen padre, pero yo actúo. Si tengo que actuar y bailar como vedette, me meto a cursos y todo. Pero que me digan con tiempo, tengo mucho que hacer”.

En ese sentido, los seguidores de ambas reaccionaron contentos, pues son personajes bastante particulares en el medio donde se desarrollan. Precisamente aclararon que son cercanas y que esperan llegar a buen término, si es que sí se cumple la bioserie de la vedette nacida en la costa mexicana.

¿Por qué Yeri Mua tendría que prepararse para el papel?

En la contestación que Yeri Mua hizo en sus redes sociales indicó que debía estar preparada para interpretar el papel. Y es que como tal, la cantante no es actriz, por lo que indicó que buscaría tener cierta preparación en cursos diversos, dependiendo de lo que le vaya a pedir el guión de una posible bioserie. Sin embargo, parece que no sería un problema convencerle, soltando también su debido dinero para concretar un cast que la propia Lyn May pidió directamente.