El pueblo mágico de Monterrey que se encuentra cerca del estadio donde se jugará la Copa Mundial de la FIFA 2026

Estamos a tan solo 77 días de que se lleve a cabo la Copa Mundial de la FIFA 2026. Monterrey será uno de los estados en donde se lleve a cabo uno de los eventos deportivos más importantes del año, es por eso que si decides acudir al Estadio Monterrey te presentamos un plan perfecto para que disfrutes durante tu estancia; así es, estamos hablando de visitar uno de los pueblos mágicos más bellos y cerca que hay; Santiago, Nuevo León.

¿Qué actividades se pueden realizar en Santiago, Nuevo León?

Santiago, Nuevo León se encuentra a tan solo 40 minutos de Monterrey. El lugar es uno de los más característicos del estado debido a que cuenta con una extraordinaria arquitectura, el Templo de Santiago Apóstol y la famosa cascada Cola de Caballo. En este lugar se pueden realizar diversas actividades como cañonismo y senderismo ya que cuenta con La Presa de la Boca, uno de los sitios favoritos de todos los turistas ya que se pueden realizar paseos en lanchas y diversos deportes acuáticos como kayak además de que el lugar cuenta con vistas hermosas y una gran variedad de lugares para comer y disfrutar de la gastronomía deliciosa.

Por otro lado, si prefieres hacer actividades más tranquilas que impliquen caminar y contemplar las calles, la música y el ambiente en general puedes visitar La Plaza Principal, y el Casco Histórico. Algunos de los platillos que hay para degustar en este pueblo mágico son el asado de puerco, el cabrito de pastor, chicharrones de cachete, chamorro de cerdo, la machaca con huevo y la carne asada y si de postres hablamos hay una gran variedad como la conserva de naranja y nuez así como churros, dulces de leche y glorias.

Así que ya tienes el plan perfecto para realizar durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 previo o después de los partidos de fútbol. Te encantará y pasarás el mejor momento.

¿Cuándo será la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se llevará a cabo el próximo 11 de junio. La inauguración del evento será en el Estadio Azteca y el partido que se realizará será entre la Selección Mexicana y Sudáfrica.