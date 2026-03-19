3 outfits cómodos y en tendencia para asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está a punto de llevarse a cabo, uno de los eventos deportivos más importantes del año pues se realiza cada cuatro años y en esta ocasión México será uno de los países en donde se lleve a cabo. Es por eso que te presentamos los mejores outfits para que luzcas no solo cómoda sino fabulosa en cada partido.

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¿Cuáles son los mejores outfits para asistir a La Copa Mundial de la FIFA 2026?

Jersey de fútbol con falda de mezclilla: La primera idea consiste en utilizar tu jersey de fútbol favorita y combinarla con una falda corta de mezclilla, puede ser en tono claro u oscuro, de igual forma puedes elegir el largo con el que te sientas más cómoda. De calzado puedes agregar una botas negras con un tacón bajo para no cansarte durante el partido y añade un plus al look con accesorios como una bolsa blanca y unos lentes oscuros. Por otro lado, puedes hacerte unas ondas en el pelo o bien un recogido para lucir más formal.

Jersey de manga larga con pantalón formal: Esta idea consiste en utilizar una jersey de manga larga en un tono colorido como rosa, rosa, azul o verde y combinarla con un pantalón formal en un tono neutro como gris, negro, nude o blanco. Puedes agregar tacones abiertos en color llamativo para que el look resalte más y agregar distintos accesorios como una bolsa en color neutro, collares, pulseras e incluso lentes para proteger tu vista de los rayos del sol.

Jersey con falda blanca y tenis: Esta idea consiste en combinar tu jersey de fútbol favorita con una falda corta blanca, incluso puede ser un short falda para que te sientas más cómoda. A este look puedes agregar tenis blancos, puedes optar por utilizar unas calcetas un poco más largas para darle un toque distinto al outfit. Agrega una bolsa en un tono pastel o neutro así como lentes, pulseras o collares.

Si lo prefieres también puedes combinar la jersey deportiva con un pantalón de mezclilla, esto de agregara un toque más casual y relajado al look además de que estarás cómoda todo el tiempo.

¿Cuándo es la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México?

La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se llevará a cabo en México; en el Estadio Azteca el próximo 11 de junio en donde la Selección Mexicana será la encargada de disputar el primer partido contra Sudáfrica.