Cortas la Potus y la pones en agua: para qué sirve y quiénes recomiendan este truco sencillo

La planta de interior Potus es una de las más fáciles de cuidar y las favoritas para decorar espacios de la casa con facilidad. Además, tiene una manera de propagarse muy sencilla: se cortan los esquejes y se ponen en agua para que crezcan nuevas raíces. Los expertos lo recomiendan para podar y expandir los ejemplares en la casa.

Cómo reproducir el Potus en agua

De acuerdo con el poral El Litoral, la forma correcta de reproducir el potus en agua es a través del corte exacto en los hojas.

Lo primero que debes considerar es elegir una potus madura y saludable para propagarla.

Luego, con un cuchillo otijeras bien afiladas cortar un brote saludable de al menos 4 o 6 pulgadas de largo. Es ideal que tenga dos hojas y un nudo, el punto donde saldrán las nuevas raíces.

Ten cuidado de que el corte sea justo debajo del nodo y sin bañar a la planta.

Posteriormente, sumerge el nodo en un vaso transparente de vidrio con agua purificada y limpia.

Asegúrate de que el frasco de vidrio siempre tenga agua limpia y monitorea las raíces para limpiarlas en caso de ser necesario, porque a veces le crecen algas.

De esta manera, tendrás una nueva planta Potus y cuando crezca lo suficiente, podrás trasplantarla a una maceta, o bien, dejarla en el frasco como centro de mesa.

¿Dónde poner el Potus en la casa?

El mejor lugar de la casa para poner la Potus es cerca de una ventana con luz abundante pero indirecta o filtrada por una cortina delgada. Esta planta de interior necesita esta luz para crecer saludable, también con acceso de aire y en una posición alta, ya que puede crecer como una enredadera.

Los expertos en plantas de El Mueble y Architectural Digest recomiendan ponerla en salones, comedores, baños con ventana y burós, cuidando que la temperatura sea entre 18°C y 25 °C.

Cuida que el Potus no tenga moho.|(Especial/Canva)

¿Qué significa el Potus en la casa en lo espiritual?

Tener una Potus en casa puede significar algo más allá de un aprecio por la naturaleza. Desde el punto de vista del Feng Shui, el Potus significa la atracción de la abundancia y la fortuna. También está asociada con la protección, crecimiento profesional y el éxito.