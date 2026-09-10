Álvaro Pedrera, experto en plantas: “Muchas personas usan la potus como planta colgante, pero no lo es”

El potus es una de las plantas de interior más populares, especialmente porque sus tallos pueden crecer y caer por los bordes de una maceta, creando el efecto de una planta colgante. Sin embargo, esa apariencia no significa que esa sea su forma natural de crecimiento. El experto en plantas Álvaro Pedrera explica que el potus es, en realidad, una especie trepadora. Aunque puede cultivarse en macetas elevadas y dejar que sus tallos cuelguen, colocarle un soporte puede modificar la manera en que se desarrolla y favorecer la aparición de hojas más grandes y con un aspecto más adulto.

¿Por qué el potus necesita un tutor?

En su entorno natural, el potus utiliza sus raíces aéreas para adherirse a superficies y trepar por los troncos de los árboles en busca de mejores condiciones de crecimiento. Por ello, de acuerdo con El Mueble, proporcionarle una estructura sobre la que pueda apoyarse no solo sirve para modificar su aspecto, sino que permite acercarlo a su comportamiento natural.



Crece hacia arriba en su hábitat natural. Cuando dispone de un árbol u otra superficie vertical, el potus puede utilizarla como soporte para avanzar hacia arriba. En interiores, un tutor de musgo, una guía o incluso una estructura adecuada puede cumplir una función similar. Por el contrario, cuando sus tallos simplemente quedan suspendidos, la planta desarrolla el característico efecto de cascada que muchas personas buscan, pero esta no es la única forma en la que puede cultivarse. El soporte puede favorecer hojas más grandes. Una de las razones por las que Pedrera recomienda utilizar un tutor es que el crecimiento vertical puede favorecer el desarrollo de hojas de mayor tamaño. Esto permite que el potus adquiera una apariencia más madura y cercana a la que puede alcanzar cuando crece sobre un soporte en condiciones naturales. Un tutor de musgo es una de las alternativas más utilizadas, ya que permite que los tallos se sujeten progresivamente mientras la planta continúa creciendo.

Álvaro Pedrera, experto en plantas: “Muchas personas usan la potus como planta colgante, pero no lo es”|Canva Es como llevarlo al gimnasio. El experto compara colocar un tutor al potus con “llevarlo al gimnasio”, haciendo referencia al estímulo que supone para su crecimiento. La idea es que la planta tenga que desarrollarse y sostenerse sobre una estructura en lugar de limitarse a dejar caer sus tallos.

Los cuidados que necesita el potus en casa

Además de elegir cómo quieres que crezca, es importante prestar atención a sus cuidados básicos. El potus suele adaptarse bien a interiores, pero eso no significa que pueda colocarse en cualquier lugar o regarse constantemente.

