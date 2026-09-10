Álvaro Pedrera, experto en plantas: “Muchas personas usan la potus como planta colgante, pero no lo es”
Descubre qué necesita el potus para crecer como lo haría en su hábitat natural
El potus es una de las plantas de interior más populares, especialmente porque sus tallos pueden crecer y caer por los bordes de una maceta, creando el efecto de una planta colgante. Sin embargo, esa apariencia no significa que esa sea su forma natural de crecimiento. El experto en plantas Álvaro Pedrera explica que el potus es, en realidad, una especie trepadora. Aunque puede cultivarse en macetas elevadas y dejar que sus tallos cuelguen, colocarle un soporte puede modificar la manera en que se desarrolla y favorecer la aparición de hojas más grandes y con un aspecto más adulto.
¿Por qué el potus necesita un tutor?
En su entorno natural, el potus utiliza sus raíces aéreas para adherirse a superficies y trepar por los troncos de los árboles en busca de mejores condiciones de crecimiento. Por ello, de acuerdo con El Mueble, proporcionarle una estructura sobre la que pueda apoyarse no solo sirve para modificar su aspecto, sino que permite acercarlo a su comportamiento natural.
- Crece hacia arriba en su hábitat natural. Cuando dispone de un árbol u otra superficie vertical, el potus puede utilizarla como soporte para avanzar hacia arriba. En interiores, un tutor de musgo, una guía o incluso una estructura adecuada puede cumplir una función similar. Por el contrario, cuando sus tallos simplemente quedan suspendidos, la planta desarrolla el característico efecto de cascada que muchas personas buscan, pero esta no es la única forma en la que puede cultivarse.
- El soporte puede favorecer hojas más grandes. Una de las razones por las que Pedrera recomienda utilizar un tutor es que el crecimiento vertical puede favorecer el desarrollo de hojas de mayor tamaño. Esto permite que el potus adquiera una apariencia más madura y cercana a la que puede alcanzar cuando crece sobre un soporte en condiciones naturales. Un tutor de musgo es una de las alternativas más utilizadas, ya que permite que los tallos se sujeten progresivamente mientras la planta continúa creciendo.
- Es como llevarlo al gimnasio. El experto compara colocar un tutor al potus con “llevarlo al gimnasio”, haciendo referencia al estímulo que supone para su crecimiento. La idea es que la planta tenga que desarrollarse y sostenerse sobre una estructura en lugar de limitarse a dejar caer sus tallos.
Los cuidados que necesita el potus en casa
Además de elegir cómo quieres que crezca, es importante prestar atención a sus cuidados básicos. El potus suele adaptarse bien a interiores, pero eso no significa que pueda colocarse en cualquier lugar o regarse constantemente.
- Riego sin exceso de agua. Lo recomendable es dejar que la tierra se seque entre riegos antes de volver a proporcionar agua. Mantener el sustrato constantemente húmedo puede provocar problemas en las raíces y favorecer su pudrición. La frecuencia dependerá de factores como la temperatura, la humedad ambiental, el tamaño de la maceta y las condiciones de luz, por lo que es preferible comprobar el estado del sustrato antes de volver a regar.
- Mucha luz, pero indirecta. El potus puede vivir en interiores con diferentes condiciones, pero para favorecer un crecimiento saludable conviene colocarlo en un espacio con buena iluminación indirecta. De acuerdo con Decoesfera, una ubicación demasiado oscura puede limitar su desarrollo, mientras que la exposición directa e intensa al sol puede dañar sus hojas. Un lugar luminoso alejado de los rayos solares más fuertes suele ser una alternativa adecuada.
- Poda para controlar sus tallos. Si los tallos crecen demasiado o comienzan a arrastrarse por el suelo, se pueden podar cuidadosamente para controlar su longitud y mantener la planta con una forma más ordenada. Los esquejes obtenidos durante la poda también pueden aprovecharse para reproducir la planta, siempre que se realice el proceso de forma adecuada.