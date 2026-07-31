El potus es una de las plantas de interior más populares por su resistencia y facilidad de cuidado. Sin embargo, dentro del Feng Shui también se le atribuye un significado relacionado con el crecimiento, la prosperidad y la armonía en los espacios. Aunque estas creencias forman parte de una práctica tradicional y no cuentan con respaldo científico, muchas personas incorporan amuletos y ubican esta planta en lugares específicos del hogar como una forma de atraer energía positiva y proteger su entorno.

Amuletos para el potus que simbolizan abundancia y protección

Si quieres potenciar el significado simbólico de tu potus, estos son tres de los amuletos más utilizados en el Feng Shui:



Monedas chinas con listón rojo: Se colocan en la maceta o alrededor del tallo para representar la prosperidad económica y atraer abundancia. El listón rojo simboliza la buena fortuna y activa la energía positiva.

3 amuletos para ponerle a la potus para atraer energía de abundancia y protección: te decimos dónde ponerla|Canva

Se colocan en la maceta o alrededor del tallo para representar la prosperidad económica y atraer abundancia. El listón rojo simboliza la buena fortuna y activa la energía positiva. Cuarzo blanco o turmalina negra: Estos cristales suelen colocarse sobre la tierra de la maceta. De acuerdo con The Real Green, el cuarzo blanco se asocia con la limpieza energética, mientras que la turmalina negra representa protección frente a las energías negativas.

Estos cristales suelen colocarse sobre la tierra de la maceta. De acuerdo con el cuarzo blanco se asocia con la limpieza energética, mientras que la turmalina negra representa protección frente a las energías negativas. Cinta roja en los tallos: Atar un pequeño listón rojo sin apretar la planta es una práctica simbólica que, según el Feng Shui, ayuda a proteger el hogar y bloquear las malas vibras.

¿Dónde colocar el potus según el Feng Shui?

La ubicación de la planta también tiene un papel importante dentro de esta filosofía:



Esquina sureste: Se relaciona con la riqueza y la prosperidad dentro del mapa Bagua, por lo que, de acuerdo con ADMagazine , es uno de los lugares más recomendados para colocar el potus.

Se relaciona con la riqueza y la prosperidad dentro del mapa Bagua, por lo que, de acuerdo con , es uno de los lugares más recomendados para colocar el potus. Entrada principal: Se considera un punto estratégico para filtrar la energía que ingresa al hogar y favorecer un ambiente más armonioso.

3 amuletos para ponerle a la potus para atraer energía de abundancia y protección: te decimos dónde ponerla|Canva

Se considera un punto estratégico para filtrar la energía que ingresa al hogar y favorecer un ambiente más armonioso. Escritorio o zona de trabajo: Se cree que ayuda a impulsar la concentración, estimular el crecimiento profesional y atraer nuevas oportunidades.

Si decides seguir estas recomendaciones, recuerda que mantener el potus sano, con hojas verdes y bien cuidado también es parte del simbolismo de crecimiento y abundancia que se le atribuye dentro del Feng Shui.

