Así debes llevar el corte bob de los 90’s en pleno 2026 para lucir elegante y moderna

El corte bob era un look de los 90’s, ahora se ha transformado en toda una tendencia en el mundo de la belleza, debido a que es un peinado que se adapta a diversas melenas, además de contar con diversas variedades para todas las personas.

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Si quieres lucir elegante y moderna al mismo tiempo en pleno 2026, se recomienda hacer las siguientes opciones para poder estilizarlo; sino vas a tener un look anticuado.

¿Cómo llevar el corte bob?

Es importante que, al tener el corte bob de los 90’s, hagas lo correcto al momento de peinarlo, ya que así podrás lucir elegante y moderna, evitando tener un aspecto viejo o anticuado. Para mantenerlo en pleno 2026, se recomienda lo siguiente:

Usa acondicionador en las puntas. El secado será infalible al momento de estilizarlo. Usa un cepillo redondo para darle volumen desde la raíz. Puedes mover el cepillo en dirección al rostro o alejándolo. Aplica un spray antihumedad para mantener el look. Con estos sencillos pasos vas a lograr tener el corte fácilmente, aportándole el volumen que deseas y movimiento natural.

Con todos los consejos mencionados, vamos a lograr mantener el look por más tiempo, mientras que evitaremos tener un look muy cargado, el cual visualmente puede resultar muy pesado para nosotros.

¿Cómo pedirlo en la estética?

Si es la primera vez que solicitaste el corte bob de los 90’s en tu salón de belleza, es importante que lo pidas correctamente, con la principal intención de tener un look actualizado en pleno 2026, evitando cualquier tipo de confusión.

Por lo que se recomienda pedir que te hagan en “flob”, con el que se logran capas con textura, característica que le va a aportar mayor movimiento y naturalidad. Para que le puedas dar mantenimiento y no pierda la forma, es importante que pidas capas ligeras y difuminadas; si se hacen capas muy pesadas, no tendremos el movimiento que deseamos. Toma en cuenta todas las recomendaciones, ya que lograrás lucir elegante y moderna con el cambio de look.