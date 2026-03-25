5 cortes de pelo bob que te rejuvenecerán

El corte bob es un estilo versátil por lo que nunca pasa de moda. Es un clásico que se destaca por la facilidad con la que se va adaptando a cada tipo de cabello, facciones y preferencias personales. También tenemos que mencionar que favorece, estiliza y tiene un estilo rejuvenecedor.

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Para las mujeres mayores es una buena alternativa ya que ofrece frescura, movimiento y ligereza. Cualquier bob cuenta con capas sutiles, desfilados, acabados más pulidos o con distintos tipos de flequillos según el rostro. De manera que no solo rejuvenece, sino que también aporta fuerza y personalidad.

Si lo que quieres es rejuvenecer pues aporta por este estilo ya que es favorecedor cuando se mueve, es ligero y cuando no se percibe esfuerzo en el acabado. Es por esto que te vamos a contar las mejores alternativas.

¿Cuáles son los mejores cortes de pelo bob?

Bob carré

Esta es una gran opción para las mujeres con pelo fino porque brinda densidad y cuerpo. Los especialistas manifiestan que hay que evitar es escalar el bob para que no dé la sensación de que tenemos el cabello más finito. Si bien se mantiene una longitud a la altura de la mandíbula, se pueden jugar con pequeños matices, como incorporar un flequillo.

Aporta volumen al cabello fino.|Pinterest

Bob curly

Aquí tenemos una opción para el cabello rizado que tienen un volumen redondeado en la parte superior, con forma ovalada, y mayor protagonismo en los laterales. Esta mezclade volúmenes no solo moderniza el corte, sino que también lo hace especialmente favorecedor en rostros alargados.

Bob escalonado

Luego nos encontramos con el bob escalonado que está inspirado en el estilo shaggy ya que incorpora capas que aportan dinamismo y textura al corte. Su estructura se trabaja ligeramente hacia dentro para enmarcar el rostro, mientras que las capas en zonas medias y altas generan movimiento y un efecto desenfadado.

Este es un gran corte.|Pinterest

Mini bob

Este estilo cuenta con una longitud que llega a la mandíbula, crea una línea horizontal limpia justo en el punto donde el rostro empieza a estrecharse. Esa línea funciona casi como un marco, definiendo el contorno facial y estructura el rostro de manera sutil pero efectiva.

Shark Bob o Blunt Bob

Por último, tenemos este corte recto, limpio y con mucha definición. Cuenta con líneas precisas y un acabado pulido que le da gran presencia. Es un corte con mucha presencia, muy editorial, que transmite carácter y sofisticación.