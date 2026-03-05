El corte de cabello que regresa con una versión soft en esta primavera 2026

Quienes gustan de estar siempre a la moda de seguro ya están analizando las tendencias que se impondrán en la primavera 2026. A solo días de que esta estación se haga presente, la atención se ha posado sobre las telas, los colores, la manicura, los cortes de cabello, los accesorios y hasta los perfumes que se utilizarán.

Con ayuda de la Inteligencia Artificial (IA), muchas personas están comenzando a renovar su clóset pero también eligiendo el corte de cabello con el que cambiarán su look y revelarán su personalidad. En este marco, Gemini ha confirmado qué corte de cabello retorna en esta primavera pero con una versión soft.

Nuevo corte de cabello en primavera

“Cambiar de look con cada estación no es solo una cuestión de vanidad; es casi un ritual de renovación”, afirma Gemini. La IA de Google añade que, “como dirían por ahí, a veces un tijeretazo a tiempo es el mejor ‘reset’ para el ánimo y para la salud de tu melena”.

De esta manera, esta tecnología en auge justifica los cambios de look que se avecinan y precisa que los cortes de cabello que llegarán con la primavera son “una reacción drásticamente a los cambios de temperatura y humedad”. Además, advierte que se busca comodidad y funcionalidad, experimentar diferentes versiones nuestras, mantenerse en tono a las tendencias y marcar un nuevo comienzo, como un factor psicológico de renovación.

¿Qué corte de cabello retorna reversionado?

Para quienes están pensando en renovar su look con un corte de cabello en la primavera 2026, Gemini analizó las tendencias que se impondrán y afirmó que el corte que está protagonizando el regreso más fuerte es el Soft Box Bob o su variante más corta, el Soft Bixie.

“Tras varias temporadas de bobs muy rectos y rígidos (estilo sharp o liquid bob), la tendencia ha dado un giro hacia la naturalidad y el movimiento”, reveló esta Inteligencia Artificial. En este punto, esta tecnología contó por qué es el favorito de la temporada y cómo identificarlo:

A diferencia del bob tradicional, que busca líneas geométricas perfectas, la versión soft de 2026 se define por:



Capas invisibles: Se trabajan internamente para dar volumen sin que se noten escalones.

Puntas texturizadas: En lugar de un corte "hachazo", las puntas se desfilan ligeramente para que caigan de forma orgánica.

Contornos redondeados: Se busca que el cabello enmarque el rostro suavemente, ideal para suavizar facciones angulosas.

El complemento estrella

Para elevar cualquiera de estos cortes a su versión 2026, la clave es el flequillo Birkin: largo, ligero y con esa sensación de "recién levantada" pero sofisticada. Es un flequillo que se abre ligeramente en el centro y no requiere un mantenimiento estricto.