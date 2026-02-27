Cómo peinar el corte bob: 5 trucos para que se vea moderno y con volumen

El corte bob se mantiene como uno de los estilos más versátiles y atemporales en el mundo de la peluquería. Su capacidad para adaptarse a diferentes tipos de rostro, texturas de cabello y estilos personales, lo convierte en una elección recurrente tanto en salones como en tendencias de pasarela.

Sin embargo, llevar un bob no se trata solo del corte de cabello, sino también del peinado del mismo. Según estilistas reconocidos como Chris Appleton y Jen Atkin, el secreto para que este look luzca moderno está en el volumen, el movimiento y el acabado natural. Con las técnicas adecuadas, es posible transformar un bob sencillo en un peinado sofisticado.

5 trucos clave para peinar el corte bob y lograr volumen

Para conseguir un acabado profesional en casa, expertos en estilismo recomiendan seguir estos pasos:



Protector térmico: antes de utilizar herramientas de calor, es fundamental aplicar un protector térmico para evitar daños y mantener el brillo del cabello. Cepillo redondo: al secar el cabello, usar un cepillo redondo ayuda a dar volumen en la raíz y a crear un acabado más pulido y con movimiento. Plancha: para un look más definido, la plancha puede utilizarse de medios a puntas, ya sea para alisarlas ligeramente o generar ondas suaves que aporten dinamismo. Espuma de peinado (bob rizado): en cabellos rizados, aplicar espuma ayuda a definir los rizos sin apelmazarlos, manteniendo un volumen natural. Sérum o crema definidora: para bobs lisos, un sérum en puntas aporta brillo y control. Mientras que en cabellos ondulados o rizados, una crema definidora ayuda a controlar el frizz y mantener la forma.

¿Qué es el corte bob y cuáles son sus variantes más populares?

El corte bob se caracteriza por su longitud entre la mandíbula y los hombros, con una línea definida que puede variar en estructura. Su origen se remonta a principios del siglo XX, pero ha evolucionado constantemente para adaptarse a las tendencias actuales.

De acuerdo con expertos como Jen Atkin, la clave del éxito del bob está en su adaptabilidad: "Puede personalizarse según el tipo de cabello y el estilo de vida, lo que lo convierte en un corte universal". Estas son sus versiones más populares:

