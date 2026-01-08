Corte Shaggy en tendencia 2026: cómo hacerlo en casa fácil y rápido solo con ligas

Si eres de las que cada año siente la necesidad de cerrar ciclos, renovar energías y empezar de cero, seguramente tu cabello ya ha sido testigo de más de uno de esos momentos. Cortarlo se ha convertido casi en un ritual, y si estás buscando un cambio que sea práctico, moderno y con mucha personalidad, llegaste al lugar indicado. Hoy te contamos, en tres sencillos pasos, cómo lograr el corte que está arrasando en redes sociales y que promete convertirse en uno de los favoritos de este 2026.

El famoso estilo Shaggy, es un look relajado, desenfadado y con movimiento. Es ideal para esos días en los que peinarse no es una opción por falta de tiempo o simplemente porque quieres lucir un estilo distinto a lo convencional. La esencia de este corte está en lo imperfecto: capas desordenadas, volumen natural y un acabado que parece despeinado, pero que en realidad está cuidadosamente pensado. Lo mejor es que funciona para cualquier ocasión y se adapta tanto a cabellos largos como cortos, aportando un toque juvenil y fresco.

¿Cómo hacerte un corte Shaggy solo con dos ligas?

Aunque suene increíble, este método se ha vuelto tendencia por lo fácil que es y por los resultados tan favorecedores que ofrece, para comenzar, solo necesitas dos gomitas de cabello. Primero, realiza una coleta con la mitad de tu cabello. Esta debe ir a la altura de la frente, tomando como referencia una partición desde las orejas hacia adelante. Asegúrate de que la coleta quede bien apretada.

Después, con el cabello restante, haz una segunda coleta en la parte inferior, de modo que tengas una arriba y otra abajo. Este paso te permitirá crear dos capas en tu corte. Si deseas más capas, puedes añadir una coleta extra siguiendo el mismo principio.

Una vez listas las coletas, elige cuánto deseas cortar: puede ser desde un centímetro hasta la longitud que prefieras, corta cada coleta procurando que el largo sea similar en todas, al finalizar, suelta tu cabello, acomódalo con los dedos y observa el resultado. Así, de forma sencilla y sin complicaciones, obtendrás un corte Shaggy que te hará lucir renovada, moderna y lista para comenzar un nuevo ciclo con estilo.