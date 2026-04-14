Los 3 cortes de pelo en capas que aportan volumen y acabado natural

Los cortes de pelo en capas que más aportan volumen y un acabado natural son el corte en capas largas, el shag y el butterfly cut. Estos 3 estilos trabajan la textura del cabello sin apelmazarlo y logran un efecto más dinámico y liviano.

Dichos looks son ideales para quienes buscan movimiento sin perder naturalidad. En los últimos años, las capas se consolidaron como una de las técnicas más recomendadas por estilistas, ya que permiten adaptar el corte a distintos tipos de cabello.

¿Cuáles son los cortes de pelo en capas que dan volumen y movimiento?

Estos 3 estilos se destacan por su capacidad de aportar cuerpo y naturalidad:



Capas largas: es una opción clásica y muy favorecedora. Mantiene el largo del cabello y aporta movimiento sin perder densidad. Ideal para cabellos finos que buscan volumen. El estilista español Eduardo Sánchez afirma que las capas largas suavizan el rostro y dan fluidez al cabello.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Wendy Monteiro Rhode Island Hairstylist (@wendymdoeshair)

es una opción clásica y muy favorecedora. Mantiene el largo del cabello y aporta movimiento sin perder densidad. Ideal para cabellos finos que buscan volumen. El estilista español Eduardo Sánchez afirma que las capas largas suavizan el rostro y dan fluidez al cabello. Corte shag: inspirado en los años 70, con capas marcadas y textura. Genera volumen desde la raíz y aporta un look desenfadado. Funciona bien en cabellos ondulados o rizados. Según Vogue, este corte sigue siendo tendencia por su efecto natural y moderno.

Butterfly cut (corte mariposa): es uno de los más versátiles. Combina capas cortas y largas. Crea un efecto de “doble longitud” y da volumen sin sacrificar el largo. Desde L’Oréal Professionnel destacan que este corte aporta cuerpo y movimiento sin esfuerzo.

¿Cómo elegir el corte en capas ideal según tu tipo de cabello?

Elegir el corte de cabello en capas adecuado depende de varios factores, más allá de la tendencia. Los expertos recomiendan:



Analizar la densidad del cabello

Cabellos finos necesitan capas sutiles; los gruesos admiten más estructura.

Considerar la forma del rostro

Las capas pueden ayudar a equilibrar proporciones.

Tener en cuenta el mantenimiento

Algunos cortes requieren más styling que otros.

Adaptarlo al estilo personal

El corte debe ser funcional para la rutina diaria.

Consultar con un profesional

Un estilista puede personalizar el corte según cada caso.

La estilista Jen Atkin resume esta tendencia: "Las capas son la clave para un cabello con vida, porque aportan movimiento sin que se vea forzado". Por eso, estos cortes no solo suman volumen, sino que también logran un acabado natural que se adapta a distintos estilos y tipos de cabello.