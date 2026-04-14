Los 4 cortes de cabello recomendados para caras alargadas que necesitan equilibrar proporciones

El corte de cabello es una de las particularidades que ofrece el mundo de la belleza. Las distintas técnicas, texturas, peinados y colores que se emplean logran complementar a la perfección diferentes looks, además de destacar la personalidad de quienes los lucen.

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Actualmente, la Inteligencia Artificial (IA) es la encargada de guiar a muchas personas que buscan cambiar de corte de cabello o mejorar su presencia. Esta tecnología tiene la capacidad de analizar diferentes bases de datos del rubro y de tomar en cuenta las cualidades del rostro de quien consulta para ofrecer respuestas.

¿Cortes de cabello según la forma del rostro?

En este marco, la aplicación Gemini advierte que elegir el corte de cabello ideal depende de equilibrar las proporciones naturales de la estructura ósea. “El objetivo principal es el visagismo, una técnica que busca realzar la belleza natural mediante el uso de líneas, volúmenes y sombras”, señala la IA.

Gemini explica que, al igual que en la arquitectura o el diseño, el cabello actúa como un marco que puede suavizar ángulos prominentes, ensanchar zonas estrechas o alargar visualmente facciones cortas para aproximarlas al canon de proporción armónica.

Cortes ideales para caras alargadas

Esta aplicación, desarrollada por Google, pone de relieve el proceso señalado anteriormente al indicar que funciona mediante la compensación de volúmenes. En esta oportunidad, la Inteligencia Artificial fue consultada sobre las personas que tienen un rostro alargado para las que recomendó los flequillos rectos y los cortes con volumen lateral porque “ayudan a ‘acortar’ visualmente la cara, aportando una mayor armonía al conjunto”.

“Si buscas equilibrar una cara alargada aquí tienes los cuatro cortes más efectivos para lograr esa armonía”, reveló Gemini y compartió:

Flequillo recto y tupido: Es la herramienta más directa para acortar el rostro. Al cubrir la frente, el flequillo reduce visualmente un tercio de la longitud total de la cara, haciendo que los ojos se conviertan en el nuevo punto focal.



Clave: Que sea a la altura de las cejas o ligeramente por debajo.

Corte Bob a la mandíbula: Un "bob" clásico que termine justo a la altura de la barbilla crea una línea horizontal que ensancha visualmente la cara. Al despejar el cuello y concentrar el volumen a los lados, el rostro recupera una proporción más ovalada.



Tip: Llévalo con ondas o un acabado texturizado para ganar aún más volumen lateral.

Shaggy con capas marcadas: El estilo shaggy es ideal porque se basa en capas cortas y desfiladas, especialmente en la zona de los pómulos. Esto añade cuerpo a los costados del rostro, compensando la verticalidad natural de las facciones alargadas.



Beneficio: Es un corte con mucho movimiento que evita el efecto "caído" del pelo liso y largo.

Melena midi con ondas: Si prefieres no llevar el cabello tan corto, la melena a la altura de la clavícula es el límite ideal. Las melenas extremadamente largas tienden a "tirar" del rostro hacia abajo, alargándolo más.

