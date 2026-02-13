7 cortes de cabello ideales para pelo largo y lacio; adelgazan la cara y resaltan las facciones

Si tienes el cabello largo, lacio y te gustaría hacerte un cambio de look sin duda estás opciones de corte de pelo son para ti, ya que le darán un aspecto alargado y delgado a tu cara además de que todas y cada una de tus facciones resaltarán.

1.-Cortes en siete capas: Este corte como su nombre lo dice consiste en crear siete capas a lo largo de todo el pelo, puedes elegir el tamaño de cada una. La ventaja de este diseño es que no luce simple sino que al peinarlo le das un gran volumen al cabello, lo que le da mucha elegancia y sofisticación.

Corte de pelo en 7 capas|Crédito: Pinterest

2.- Cortes en tres capas: Este corte consiste en hacer 3 capas marcadas en el cabello. El diseño se ve muy bien en el pelo lacio ya que marca muy bien donde empieza y dónde termina cada capa. Si tienes el cabello teñido lucirá aún más.

Corte de pelo en 3 capas|Crédito: Pinterest

3.- Corte "V": Este diseño luce muy formal y sofisticado. Como su nombre lo dice se basa en hacer una forma de “V” haciendo un degrafilado en las puntas del pelo. Luce bien en cualquier tono de cabello, por lo que es ideal para cualquier gusto.

Corte de pelo en V|Crédito: Pinterest

4.-Corte recto: Este corte es uno de los básicos, pero al mismo tiempo uno de los favoritos ya que nunca pasa de moda y luce bien en cualquier tono de cabello. Especialmente suele resaltar más en el pelo largo. Para agregar un toque distinto puedes añadir detalles como flequillo.

Corte de pelo recto|Crédito: Pinterest

5.-Corte en una capa: Esta idea es una de las más originales ya que consiste en crear solo una capa (puede estar en medio o donde prefieras); al ser solo una resalta demasiado y hace que las facciones de la cara resalten así como que crea un efecto alargado en el rostro.

6.-Flequillo largo: Esta idea es ideal si no quieres hacer grandes cambios en el pelo, pero te quieres ver diferente: Agrega flequillo largo. Esta idea sin duda te dará una apariencia distinta y hará que tu rostro resalte mucho. Es ideal que sea largo, ya que así tendrás más oportunidad de peinarlo, plancharlo u ondularlo.

Cortes con flequillo |Crédito: Pinterest

7.-Corte en “U”: Esta idea consiste en hacer un corte en forma de “U”, a diferencia del de “V”; este no termina en punta sino que lo hace en una forma con más volumen. Luce muy elegante y sofisticado.