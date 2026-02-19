7 cortes de cabello si tienes extensiones

Elegir un buen corte de cabello no es para nada fácil por lo que siempre es bueno tener en cuenta los consejos de los estilistas. Hay una gran cantidad de estilos que se pueden ajustar a tus necesidades.

Si tienes extensiones, la clave es un corte que permita una integración impecable (o blending) para que no se note dónde termina tu cabello natural y dónde empieza el postizo.

¿Cuáles son los cortes de cabello si tienes extensiones?

Capas Largas (LongLayers): Es el estándar de oro. Las capas ayudan a romper la línea horizontal de tu cabello natural, permitiendo que las extensiones se mezclen de forma fluida y aporten movimiento.

Corte Mariposa (Butterfly Cut): Muy en tendencia para 2025, combina capas cortas que enmarcan el rostro con capas largas en el resto de la melena. Es perfecto para ocultar extensiones en la zona de la coronilla y laterales.

Lob con Textura (Long Bob): Si tus extensiones no son excesivamente largas, un lob a la altura de los hombros con puntas desfiladas disimula perfectamente la unión, especialmente si tienes el cabello fino.

Corte Shag Moderno: Gracias a sus múltiples capas y textura despeinada, este estilo es excelente para "camuflar" la diferencia de longitud y volumen entre tu pelo y las extensiones.

Capas que Enmarcan el Rostro (Face-FramingLayers): Cortar las extensiones frontales en diagonal hacia el rostro evita el efecto "casco" y crea una transición suave desde tu flequillo o mechones cortos naturales.

Puntas Desfiladas o en "V": Evita los cortes rectos o romos (blunt cuts), ya que marcan demasiado la división. Un acabado en V o con puntas adelgazadas permite que las extensiones caigan con mayor naturalidad.

Corte con Flequillo de Cortina (Curtain Bangs): Ayuda a disimular los puntos de unión de las extensiones cerca de la sien y aporta un volumen extra en la parte superior que equilibra el peso del largo.