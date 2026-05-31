5 cortes de cabello que te quitan años y te iluminan el rostro

Hay cortes de cabello que te quitan años, ya que sus características son capaces de suavizar líneas rígidas y generando un movimiento natural en la melena, por lo que un buen look se puede convertir en un gran aliado para tu apariencia.

Si tienes contemplado hacer un cambio de look, pero buscas opciones con efectos rejuvenecedores, entonces quédate, te vamos a compartir 5 opciones que ademan iluminan el rostro inmediatamente.

¿Qué corte de cabello te hace ver más joven?

Al buscar cortes de cabello que te quitan años, es importante evitar todos aquellos que sean muy planos, rectos u oscuros, ya que son capaces de endurecer los rasgos y acentuar las líneas de expresión. Por eso la IA de Google recomienda 5 opciones que iluminan el rostro:

Bob con movimiento: Bob a la altura de la mandíbula o cuello con capas invisibles, rompe con la rigidez del look, estiliza la zona del cuello y le da luz a los labios.

Clavicut desfilado: Un largo universal ideal, aporta elegancia y frescura. Enmarca los laterales ligeramente, suaviza la línea de la mandíbula.

Corte mariposa: Ideal si no quieres renunciar al largo de tu melena, da dinamismo, volumen en la coronilla y elimina peso. Desvía la atención de las zonas altas de la cara.

Shaggy con flequillo cortina: Da un aire rebelde y chic, quitando seriedad al estilo, disimula las líneas de la frente. Flequillo actúa como reflector a la mirada, abriendo las sienes e iluminando los ojos.

Bixie: Si buscas un cambio radical, está es la opción. Da frescura y comodidad, además de ser versátil. Genera un efecto “lifting” visual y lleva la luz a la frente.

¿Cómo aportar luz a mi mirada?

Por otro lado, la IA explica que, para que los cortes de cabello que quitan años puedan iluminar el rostro, podemos incorporar efectos o destellos, los cuales se encargarán de darnos luz y potenciar al máximo la mirada con el nuevo look que vayamos a escoger.

Por lo que recomienda las técnicas de coloración como “hair contouring” y “balayage”, aplicando en los mechones que rodean la cara para poder potenciar la mirada. No esperes más y selecciona uno de los looks que te ayudarán a lucir joven.