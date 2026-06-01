Tablas de multiplicar de Super Mario Bros: 5 ideas para aprender con Mario, Luigi y Yoshi

No hay como adquirir nuevos conocimientos con ayuda de tus personajes favoritos, pues un entorno familiar y divertido vuelve todo mucho más atractivo. A continuación te compartimos algunas ideas de tablas de multiplicar de Super Mario Bros para que tus hijos o sobrinos aprendan con Mario, Luigi, Yoshi, Peach y compañía.

La idea de estos materiales para descargar es que los niños tengan a la mano las tablas y logren tanto memorizarlas como entenderlas más rápido. En distintas redes sociales y plataformas en línea ya hay muchos recursos educativos que puedes obtener de manera gratuita, e incluso existen diseños que permiten personalizarse con el nombre del niño o su salón de clases.

5 ideas de tablas de multiplicar de Super Mario Bros

1. Con Mario

Comenzamos nuestra lista con un diseño de tarjetas que presentan a Mario como único personaje que te ayuda a aprender las tablas de multiplicar. Esta plantilla para descargar gratis tiene las tablas del 2 al 9, y en cada una se llega hasta el número 12.

2. Para hacer llaveros

Para tener las tablas de multiplicar a la mano, una de las ideas más populares consiste en imprimir tarjetas, enmicarlas o plastificarlas y unirlas para llevar como un llavero a todos lados. Aquí tenemos un ejemplo con Super Mario Bros.

3. Tablas de multiplicar de Super Mario Bros con diseño de lápiz

Esta es otra opción temática para aprender con los personajes de Super Mario Bros, esta vez con un diseño de lápiz que engloba cada una de las tablas; se puede imprimir para hacer llaveros.

4. Cuadernillo con actividades para colorear

Nos encanta esta opción educativa para los niños que ya están memorizando las tablas de multiplicar; se trata de un cuadernillo con diferentes actividades que ponen a prueba sus conocimientos, pues para avanzar debes hacer multiplicaciones básicas.

5. A gran escala

Finalizamos la lista con una opción que no está enfocada en tarjetas para usar como llavero sino como una sola impresión que puedes tener en mayor tamaño, para colocar en el cuarto de tu hijo o para tener en hojas de carpeta, por ejemplo.