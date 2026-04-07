5 cortes de cabello que ayudan a darle volumen al pelo fino

El cabello fino no es necesariamente "difícil" de peinar, pero sí requiere un enfoque distinto al de otras texturas, advierte la Inteligencia Artificial (IA). Esta tecnología responde a las consultas de quienes tienen este tipo de cabello y trae algunas novedades.

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A través de aplicaciones como Gemini y ChatGPT, cada vez más personas se interiorizan sobre las nuevas tendencias de cortes de cabello y peinados. Además, realizan consultas sobre técnicas y trucos para lograr ciertos objetivos y, en solo segundos, estas herramientas analizan una amplia base de datos para dar respuesta.

El desafío del cabello fino

En esta oportunidad, como se mencionó al principio, Gemini hace referencia al cabello fino y remarca que su principal desafío es la falta de estructura y volumen, lo que hace que los peinados pierdan forma rápidamente o que el cabello se vea "aplastado" poco tiempo después de arreglarlo.

Además, añade la IA, al tener un diámetro menor, las hebras suelen enredarse con mucha facilidad y son más propensas al quiebre si se manipulan con herramientas de calor sin la protección adecuada.

Cortes para darle volumen al pelo fino

Por lo señalado anteriormente, Gemini concluye que para facilitar el peinado del pelo fino, el secreto reside en la preparación y el uso de productos ligeros. Además, con la técnica correcta el cabello fino puede resultar sumamente manejable y suave, permitiendo acabados muy pulidos que son difíciles de lograr en melenas más gruesas.

En este punto, la Inteligencia Artificial pone de relieve que “el corte adecuado del cabello fino es capaz de transformar por completo la estructura visual de tu melena, creando una ilusión de densidad y movimiento”. A continuación, Gemini detalla las cinco opciones infalibles para lograr ese efecto de mayor volumen:

Clavicut con capas invisibles: Este corte llega justo a la altura de la clavícula. Al apoyarse en los hombros, evita que el cabello se vea lánguido. La clave para el volumen son las capas internas o invisibles: se realizan de forma estratégica para elevar la raíz y dar cuerpo sin que se noten cortes bruscos en las puntas.

Blunt Bob (Corte Recto): A diferencia de los cortes desfilados, el Blunt Bob es una melena corta y totalmente recta. Al eliminar las puntas ralas y dejar una línea de base sólida y pesada, el cabello parece mucho más grueso y abundante de forma inmediata.

Shaggy con flequillo: Si buscas algo con más textura, el Shaggy es ideal. Se basa en capas cortas y desordenadas en la parte superior. Al concentrar el volumen en la zona de la coronilla y acompañarlo con un flequillo (especialmente el tipo "cortina"), se rompe la linealidad del pelo fino y se gana mucha dimensión.

Wolf Cut (Versión Suave): Es una mezcla entre el Mullet y el Shaggy. Para el pelo fino, lo ideal es una versión menos radical con capas que empiecen a la altura de los pómulos. Esto genera un efecto "cascada" que evita que el pelo se pegue al cráneo, proporcionando aire y ligereza.

Pixie con volumen superior: Si te atreves con el corto, un Pixie con los laterales pulidos y la parte superior más larga es la mejor opción. Al dejar más densidad en la coronilla, puedes jugar con texturizadores para crear un tupé u ondas que dan una sensación de cabellera muy poblada.