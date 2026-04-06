10 cortes de cabello para cara ovalada que dominan las peluquerías

Los rostros con forma ovalada son considerados ideales en el estilismo. Esto debido a que sus proporciones equilibradas y líneas suaves permiten una versatilidad casi ilimitada al elegir un corte de cabello.

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Es por eso que muchas veces cuesta tanto decidirse por un corte de cabello en especial, sobre todo teniendo en cuenta las nuevas tendencias que se llevan todas las miradas.

Caras ovalas y cortes de cabello

Cuando se habla de rostros ovalados, en el ámbito de la peluquería, cualquier longitud sienta bien debido a la presencia de pómulos ligeramente más anchos que la frente y la mandíbula. La Inteligencia Artificial confirma que los estilos que mejor resaltan estas facciones incluyen el long bob con ondas suaves para añadir volumen lateral, o las capas largas que enmarcan el rostro sin ocultar su estructura natural.

Aplicaciones como Gemini ponen de relieve que la clave es evitar estilos excesivamente altos que alarguen la silueta de manera innecesaria, priorizando siempre el movimiento natural del cabello.

Cortes de cabello ideales para caras ovaladas

En base a estas precisiones, el 2026 llegó con tendencias que buscan complacer a todas las personas y es por eso que quienes tienen rostros con forma ovalada pueden escoger entre diferentes estilos. En este punto, hay diez variantes de cortes de cabello mariposa que están dominando en las peluquerías:

