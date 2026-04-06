10 cortes de cabello para cara ovalada que dominan las peluquerías
Las mejores variantes de cortes de cabello para caras ovaladas. Estas son los diez estilos que dominan las peluquerías.
Los rostros con forma ovalada son considerados ideales en el estilismo. Esto debido a que sus proporciones equilibradas y líneas suaves permiten una versatilidad casi ilimitada al elegir un corte de cabello.
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Es por eso que muchas veces cuesta tanto decidirse por un corte de cabello en especial, sobre todo teniendo en cuenta las nuevas tendencias que se llevan todas las miradas.
Caras ovalas y cortes de cabello
Cuando se habla de rostros ovalados, en el ámbito de la peluquería, cualquier longitud sienta bien debido a la presencia de pómulos ligeramente más anchos que la frente y la mandíbula. La Inteligencia Artificial confirma que los estilos que mejor resaltan estas facciones incluyen el long bob con ondas suaves para añadir volumen lateral, o las capas largas que enmarcan el rostro sin ocultar su estructura natural.
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Aplicaciones como Gemini ponen de relieve que la clave es evitar estilos excesivamente altos que alarguen la silueta de manera innecesaria, priorizando siempre el movimiento natural del cabello.
Cortes de cabello ideales para caras ovaladas
En base a estas precisiones, el 2026 llegó con tendencias que buscan complacer a todas las personas y es por eso que quienes tienen rostros con forma ovalada pueden escoger entre diferentes estilos. En este punto, hay diez variantes de cortes de cabello mariposa que están dominando en las peluquerías:
- Ondas con flequillo cortina: La fusión de un flequillo tipo cortina con texturas onduladas es la clave para ganar cuerpo en los costados. Esta opción es ideal para quienes tienen cabello fino o facciones ovaladas, ya que las capas ligeras a la altura del pecho proporcionan un dinamismo delicado y muy natural.
- El clásico en melena larga: Es la versión más buscada del estilo mariposa. Permite renovar el look y ganar mucho movimiento mediante capas estratégicas sin tener que renunciar a los centímetros de largo. Es la transformación perfecta para quienes aman su cabellera XL pero sienten que le falta vida.
- Capas extendidas y flequillo de lado: Mezclar un flequillo lateral con capas de gran longitud aporta un aire rejuvenecedor y dinámico. Es un estilo que simplifica el peinado diario y evita que el pelo se vea pesado o sin forma, suavizando los rasgos y aportando una ligereza inmediata al rostro.
- Media melena con aire retro: Esta variante es una evolución moderna de los estilos clásicos. El flequillo se integra suavemente con el resto de las capas, enmarcando las facciones sin taparlas. Es una alternativa muy práctica y de bajo mantenimiento, perfecta tanto si buscas mantener el largo actual como si estás en proceso de dejarlo crecer.
- El poder del cabello ondulado: El corte mariposa potencia al máximo las ondas naturales. Al distribuir el volumen de manera proporcional, evita el efecto "pirámide". Resulta especialmente favorecedor en rostros ovalados que buscan realzar los laterales para lograr una armonía visual completa.
- Flequillo corto y abierto: Si buscas un toque más audaz que el típico flequillo largo, la versión corta y abierta es la respuesta. Aporta una estética muy juvenil y fresca al descansar ligeramente sobre la frente. Al unirse con los mechones frontales del corte, crea un flujo de movimiento constante en toda la melena.
- Melenas lisas con definición: En cabellos lacios, el estilo mariposa destaca por la precisión de sus capas. Al trabajar con detalle los medios y las puntas, se logra que el marco del rostro se vea muy definido. Es el truco infalible para cabellos delgados que necesitan un extra de volumen y estructura.
- Estilo "Midi" con movimiento: En las melenas de largo medio, este corte juega con dos dimensiones: capas cortas para esculpir el rostro y capas largas para dar profundidad. Cuando se combina con un peinado de ondas, el resultado es un equilibrio sofisticado que favorece enormemente a las caras ovaladas.
- Versión de capas marcadas: Para las mujeres con cabello grueso que no desean un cambio drástico, las capas largas y bien definidas en las terminaciones son la mejor opción. Este diseño añade dimensión tanto en la zona superior como en las puntas, logrando un estilo con mucha presencia y carácter.
- Flequillo lateral equilibrante: Aunque el flequillo cortina es el compañero habitual de este corte, la opción lateral es un aliado estratégico para los rostros ovalados. Al romper la simetría, equilibra las facciones y resalta la zona de los pómulos, logrando un efecto visual muy armonioso y estilizado.