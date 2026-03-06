Los 2 cortes de cabello que dejaremos de ver en esta primavera 2026

Los cambios de look se avecinan y es que la llegada de la primavera comienza a despertar el interés por las tendencias más destacadas de la moda 2026. La Inteligencia Artificial (IA) es la que está respondiendo a las consultas de las personas que analizan qué corte de cabello realizarse, qué diseño de maquillaje utilizar y qué colores predominarán en las prendas de vestir.

Lo cierto es que los cambios avanzan a pasos agigantados así que muchas veces resulta más conveniente saber qué dejará de usarse o qué modas comenzarán a despedirse. En este punto ha sido la aplicación Gemini la encargada de precisar cuáles serán los cortes de cabello dejarán de ser tendencia esta primavera 2026.

Una primavera con muchos cambios

Gemini analizó las tendencias que han comenzado a dar señales y afirma que la primavera 2026 viene con una energía de "contraste equilibrado”. “Por un lado, buscamos la máxima naturalidad y, por el otro, estallidos de color muy audaces”, sentenció la IA.

Esta tecnología puntualiza que, en cuanto a indumentaria, hay que prepararse para el regreso de las siluetas curvas y fluidas, mientras que los colores neutros como el marrón coñac y el azul hielo convivirán con tonos vibrantes. “En belleza el protagonismo lo tendrán los labios con efecto vinilo o colores intensos, y para el cabello dominarán los cortes con mucho movimiento y volumen”.

¿Qué cortes de cabello dejarán de ser tendencia?

En medio de las tendencias nuevas que llegarán con la nueva estación, Gemini afirma que la primavera del 2026 viene con ganas de limpiar el panorama visual. “Después de temporadas dominadas por el volumen desordenado y los estilos híbridos, la tendencia se está moviendo hacia líneas más pulidas o, al menos, más intencionales”, precisa.

En este marco, la Inteligencia Artificial se encargó de señalar cuáles son los dos cortes de cabello que, según los radares de estilo, están perdiendo terreno rápidamente:

El "Wolf Cut" hiper-desfilado: Esa mezcla entre el mullet y el shag que reinó en los últimos años finalmente está descansando.



Por qué se va: Se siente demasiado "2020". Aunque fue el rey de la textura, en 2026 buscamos acabados más sanos y compactos.

Qué lo reemplaza: El "Butterfly Cut" más suave o capas largas con mucho brillo. Menos rebeldía desenfrenada, más elegancia fluida.

El "Micro-Bob" ultra recto: Ese corte drástico justo por debajo de la oreja, sin ninguna capa y con puntas "mordidas", está siendo desplazado.

