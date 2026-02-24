Las mejores plantas para tratar las alergias durante la primavera

Se acerca el inicio del mes de marzo y con él llegará la estación de la primavera. Los paisajes de México se embellecerán con el florecer de la naturaleza y el sol hará su parte para quienes gustan de disfrutar de actividades al aire libre y con agradable temperatura.

Sin embargo, el cuidado de la salud se redoblará para algunas personas ya que la primavera también trae algunas alergias que no son muy bienvenidas. Ante esto, la naturaleza aparece con su sabiduría y es por eso que la Inteligencia Artificial (IA) la analiza y revela qué plantas ayudan a tratar las alergias típicas de esta estación.

Llega la primavera, llegan las alergias

Desde el Instituto Mayo Clinic, remarcan que “la primavera trae consigo capullos florales y árboles en flor” y por lo tanto advierte que “si usted es uno de los millones de personas que tienen alergias estacionales, también trae aparejado estornudos, congestión, goteo de la nariz y otros síntomas molestos”.

Sus expertos afirman que “las alergias estacionales, también conocidas como fiebre del heno y rinitis alérgica, pueden hacer que se sienta fatal”. Es por eso que recomiendan la consulta siempre con un médico que sabrá guiarlos en la prevención.

¿Qué plantas ayudan a tratar las alergias en primavera?

Más allá de la recomendación de los expertos, es sabido que las plantas y la salud “conforman una de las mejores amistades que existen”, afirma Gemini, IA creada por Google. Esta aplicación pone el foco en los beneficios que muchas especies tienen para el organismo y la prevención de ciertas dolencias y afecciones.

En este punto, Gemini destaca que “para lidiar con las alergias primaverales en México, el enfoque suele ser doble: plantas que purifican el aire dentro de casa y aquellas que, consumidas en infusión, ayudan a calmar los síntomas”.

Además, esta Inteligencia Artificial dio a conocer cuáles son las mejores plantas que se adaptan al clima mexicano en primavera y ayudan a tratar las alergias:

Plantas purificadoras: Estas plantas actúan como filtros naturales. Según estudios de la NASA, son excelentes para atrapar partículas que irritan las vías respiratorias.



Lengua de Suegra (Sansevieria): Es una campeona de la supervivencia en México. Produce oxígeno por la noche y elimina toxinas comunes del aire.

Cuna de Moisés (Spathiphyllum): Ideal para climas templados y húmedos. Ayuda a reducir las esporas de moho en el aire, que suelen exacerbar las alergias.

Palma Kerpis o de Salón: Muy común en los hogares mexicanos; es excelente para humidificar el ambiente de forma natural, lo que evita que las mucosas se sequen.

Plantas para infusiones (Alivio de síntomas): Si el polen del fresno o del pasto ya te está causando estragos, estas plantas son tus mejores aliadas:

