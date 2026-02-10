3 mascarillas para hidratar el cabello seco y maltratado: te quedará suave como de bebé

¿Tienes el cabello seco, maltratado y deshidratado? Puedes devolverle la vida que tenía con una mascarilla fácil de preparar y que no te tomará mucho tiempo. Estas tres recetas te ayudarán en minutos y le regresarán el brillo y la suavidad que tanto te gustaban , casi como si fuera de bebé.

¿Cuáles son las mejores mascarillas para hidratar el cabello seco y maltratado?

Mascarilla de leche y miel para el cabello: esta mezcla natural ayuda a suavizar al tacto de manera inmediata. Según Primor, ponerla por 20 minutos ayuda a repararlo, hidratarlo y darle un potencial crecimiento. Solo debes mezclar la leche y la miel, ponerla en el cabello mojado y dejar reposar; finalmente, lavar con agua limpia y tibia.

La miel y la leche reparan todo tu cabello.|(Especial/Canva) Mascarilla de aguacate y aceite de almendras para el pelo: usa una yema de huevo, un aguacate maduro y media cucharada de aceite de almendras. La mezcla se pone desde la mitad del cabello hacia las puntas en húmedo y se deja actuar por 15 minutos. Lo notarás más hidratado y nutrido.

Mascarilla de aguacate y plátano para el cabello: Mezcla y machaca, plátano y aguacate con dos cucharadas de aceite de almendras y tres cucharadas de miel. Ponla en el cabello húmedo por 20 minutos y deja actuar. Este truco no hidrata, nutre y lo repara en su totalidad.

El aguacate es bueno para el cabello seco.|(Especial/Canva)

Qué hace que tu pelo se dañe, se seque y quede deshidratado

Lo que más daña el cabello es el sol, la playa, el sudor y el cloro, según Primor. Además, debes evitar lavarte el cabello todos los días porque requieren de sus aceites naturales para mantenerse hidratados.

La revista de moda y belleza Glamour subraya que tampoco debes estilizarlo sin usar una protección adecuada, incluso abriendo las puntas del pelo.

Así que, si quieres conservar el cabello suave como bebé, brilloso y sedoso, entonces debes tener sumo cuidado con los hábitos que tienes.