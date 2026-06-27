Adiós puntas abiertas; esta es la mascarilla coreana casera para revitalizar el cabello

Uno de los principales problemas que se presentan en el cabello son las puntas abiertas o también conocida como orzuela. Esto puede darse por situaciones como el cabello largo, el uso de planchas, el tinte de cabello, entre otros.

Ante esta situación es que una de las principales soluciones es la mascarilla coreana casera que se conoce como Mayonnaise Hair Pack. La misma se caracteriza por brindar hidratación profunda al cabello y disminuir las puntas abiertas. Es por esto que te vamos a contar todo lo que debes saber al respecto.

¿Cómo preparar la mascarilla coreana para puntas abiertas?

Primero debes tener en cuenta los ingredientes que son:

2 cucharadas de mayonesa (aquí obtienes los beneficios del vinagre que aporta brillo, el huevo que reconstruye la fibra capilar y el aceite que suaviza el cabello.

1 cucharada de miel de abeja que posee beneficios hidratantes.

De 3 a 5 gotas de aceite de camelia, si no lo consigues, puedes sustituirlo por aceite de argán.

Modo de preparación y uso

El primer paso es mezclar la mayonesa, la miel y el aceite en un recipiente pequeño para obtener una crema suave con una consistencia de mascarilla.

Una vez que tengas la mezcla vas a aplicar la mascarilla de medios a puntas sobre el cabello con puntas abiertas, antes de lavarlo. Realiza masajes suaves en el área afectada para que absorba mejor.

El siguiente paso es envolver tu cabello con una toalla empapada en agua caliente, pero que esté bien exprimida para poder crear el efecto sauna capilar y deja que actúe por 20 minutos.

Una vez cumplido el tiempo puedes lavar tu cabello con shampoo. Hazlo dos veces para eliminar el olor y residuos de mayonesa. Utiliza agua tibia o fría para conservar la hidratación del cabello.

Si quieres puedes complementar con agua de fermento de arroz como un último enjuague ya que ayuda a reparar el cabello desde el interior.