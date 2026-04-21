Si tienes más de 60, estos son los 5 cortes que destacan tu esencia y te quitan años de encima

Si tienes más de 60 años, los cortes de cabello que destacan tu esencia y te quitan años de encima son aquellos que aportan movimiento, suavizan facciones y enmarcan el rostro. Ejemplo de ello son el bob en capas, pixie moderno, corte midi con ondas, shag suave y melena corta desfilada.

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Con el paso del tiempo, el cabello cambia en textura, densidad y forma, por lo que elegir el corte adecuado a los 60 años se vuelve clave. Lejos de reglas rígidas, hoy la tendencia apuesta por estilos que acompañen la naturalidad y resalten la personalidad, sin renunciar a un aire fresco y actual.

¿Cuáles son los cortes de cabello que rejuvenecen después de los 60?

El estilista Sam McKnight, referente internacional en peluquería, señala que los cortes con movimiento y textura son clave para rejuvenecer. Esto se debe a que aportan ligereza y naturalidad al rostro



Bob en capas : aporta volumen y movimiento, ideal para cabellos finos. Su longitud a la altura de la mandíbula suaviza las facciones.

: aporta volumen y movimiento, ideal para cabellos finos. Su longitud a la altura de la mandíbula suaviza las facciones. Pixie moderno : corto, práctico y elegante. Con textura en la parte superior, genera un efecto lifting natural.

: corto, práctico y elegante. Con textura en la parte superior, genera un efecto lifting natural. Corte midi con ondas suaves : llega a los hombros y aporta frescura. Las ondas ayudan a dar cuerpo y un acabado juvenil.

: llega a los hombros y aporta frescura. Las ondas ayudan a dar cuerpo y un acabado juvenil. Shag suave : con capas desestructuradas, brinda dinamismo y un look relajado que resta años visualmente.

: con capas desestructuradas, brinda dinamismo y un look relajado que resta años visualmente. Melena corta desfilada: ligera y con puntas afinadas, evita el efecto pesado y aporta movimiento.

¿Qué tener en cuenta al elegir un corte después de los 60?

Más allá de las tendencias, hay factores clave que marcan la diferencia:



Apostar por el movimiento : evitar cortes rígidos o demasiado estructurados.

: evitar cortes rígidos o demasiado estructurados. Adaptarse a la textura del cabello : trabajar con el tipo de pelo natural facilita el mantenimiento.

: trabajar con el tipo de pelo natural facilita el mantenimiento. Buscar efecto de marco facial : capas o mechones que rodeen el rostro suavizan las facciones.

: capas o mechones que rodeen el rostro suavizan las facciones. Priorizar la comodidad : cortes fáciles de peinar en el día a día.

: cortes fáciles de peinar en el día a día. Sumar volumen estratégico: especialmente en la parte superior para un efecto rejuvenecedor.

Según expertos de Vogue y estilistas profesionales de la firma L'Oréal Professionnel, el secreto está en elegir estilos que acompañen la evolución natural del cabello sin perder identidad. Un buen corte no solo mejora la apariencia, sino que también potencia la confianza y el estilo personal en cualquier etapa de la vida.