Adiós al frizz: 5 cortes de pelo corto fáciles de mantener y súper elegantes

Decirle adiós al frizz es posible. Solo hay que optar por looks con cortes de pelo corto bien estructurados que controlan el volumen, facilitan el peinado y aportan un acabado pulido. Estilos como el bob, pixie o bixie ayudan a disciplinar el cabello y reducir el efecto esponjado, especialmente en climas húmedos.

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El frizz suele aparecer por falta de hidratación, daño capilar o condiciones ambientales, pero también por cortes que no acompañan la textura natural del pelo. Según el estilista británico Luke Hersheson, trabajar con la forma adecuada del corte permite que el cabello caiga mejor y requiera menos manipulación diaria, lo que reduce significativamente el encrespamiento.

¿Cuáles son los 5 mejores cortes de pelo corto para evitar el frizz?

El estilista y colorista francés Christophe Robin señala que los cortes estructurados y bien equilibrados son clave para controlar el frizz sin depender únicamente de productos.



Bob recto (blunt bob): de líneas definidas y sin capas excesivas, ayuda a controlar el volumen y mantener el cabello alineado.

Pixie texturizado: corto y práctico, reduce el peso del cabello y facilita el control del frizz con poco producto.

Bixie (mezcla de bob y pixie): moderno y versátil, permite movimiento sin generar volumen descontrolado.

Bob en capas suaves: ideal para quienes necesitan liviandad sin perder forma, evita el efecto “inflado”.

Garçon: muy corto y elegante, minimiza el frizz al reducir la cantidad de cabello expuesto.

¿Qué tener en cuenta para mantener un corte corto sin frizz?

Además del corte, los expertos recomiendan acompañar con ciertos hábitos:



Hidratación constante

Usar mascarillas o acondicionadores nutritivos.

Evitar el uso excesivo de calor

Reduce el daño y el encrespamiento.

Aplicar productos antifrizz

Cremas o sérums ayudan a sellar la fibra capilar.

Secado adecuado

Preferir aire frío o difusor.

Cortes de mantenimiento regulares

Mantienen la forma y evitan puntas abiertas.

Según la firma profesional Aveda, el control del frizz depende tanto del cuidado como de la estructura del corte. Elegir el estilo adecuado no solo mejora la apariencia del cabello, sino que también simplifica la rutina diaria y potencia un look elegante y natural.