Los 6 cortes de pelo en capas ideales para rizados que son tendencia

Para las personas cuyos mechones son rizados, puede resultar desgastante no encontrar cortes de pelo que nos favorezcan, o en muchas ocasiones suelen pensar que no cuentan con muchas alternativas debido a su melena, pero no es así, ya que cuentan con una amplia gama de opciones a su disposición.

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Es así que te vamos a detallar los 6 peinados en capas que debes escoger si tienes ese tipo de cabello, debido a que te harán sobresalir y serán toda la tendencia, dominando los salones de belleza.

¿Qué cortes de pelo en capas usar en rizados?

Al tener mechones rizados, tienen la principal ventaja de tener volumen natural, característica que las cabelleras lacias no logran fácilmente o requieren de herramientas de calor para lograrlo. Si tienes contemplado un cambio de look, considera hacerte los cortes de pelo en capas que te compartiremos, alternativas que son toda una tendencia:

Pixie : Una gran opción para quienes buscan tener una melena muy corta, además de ser muy fresco para la primavera.

: Una gran opción para quienes buscan tener una melena muy corta, además de ser muy fresco para la primavera. Capas difuminadas : Ideal para quienes desean mantener una melena media o larga, y al mismo tiempo el corte le aporta volumen.

: Ideal para quienes desean mantener una melena media o larga, y al mismo tiempo el corte le aporta volumen. Shaggy : Un look que se destaca por obtener una melena desenfadada, aportando textura y un aspecto juvenil.

: Un look que se destaca por obtener una melena desenfadada, aportando textura y un aspecto juvenil. Bixie : Se destaca por ser más largo que un pixie y más corto que un bob, siendo un estilo fresco para usar.

: Se destaca por ser más largo que un pixie y más corto que un bob, siendo un estilo fresco para usar. Mullet : Con capas muy arriba que se encargarán de dar volumen y movimiento.

: Con capas muy arriba que se encargarán de dar volumen y movimiento. Long bob: Un estilo que se ha popularizado, se adapta a las mujeres de cualquier edad y a los diversos rostros.

¿Cómo se debe cuidar el cabello rizado?

Para cuidar los mechones rizados, es importante que apliquemos ciertos puntos en sus cuidados, con la finalidad de mantener rizos marcados y prevenir el temido frizz. Por lo que se recomienda realizar los siguientes pasos:

Usa productos que se enfoquen a tu tipo de pelo; esto favorecerá su cuidado.

Aplica la técnica curly para definir tu cabello.

Recorta tus puntas cada 6 meses para eliminar todas las áreas dañadas.

No frotes la melena en el lavado y secado.

No dejes pasar la oportunidad de usar los cortes de pelo en capas que te compartimos, alternativas que son tendencia, además de contar con diversas opciones y longitudes, permitiendo que puedas escoger entre varias opciones.