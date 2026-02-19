5 cortes de pelo para primavera ideal para pieles morenas

Se acerca la primavera, una temporada del año en la que nos despedimos del frío para iniciar un periodo largo de días despejados, con abundante sol y un calor intenso. Además, es un gran momento para hacernos un cambio de look con cortes de pelo.

Para las pieles morenas hay cortes que pueden favorecer su aspecto. Es así que te detallaremos cuáles son las mejores opciones que pueden optar para elevar sus facciones y estilo.

¿Qué cortes de pelo hacerse en primavera?

Una nueva estación es igual a un nuevo look. Con la primavera llega el intenso calor; nos despedimos de las chamarras para darle la bienvenida a la ropa holgada y delgada. Por eso es un buen momento para hacernos algunos cortes de pelo para soportar el clima. Para quienes son de pieles morenas, deberían optar por las siguientes opciones:

Butterfly Cut : Mejor conocido como corte mariposa, se destaca por ser un estilo en capas que le da más ligereza a la melena.

: Mejor conocido como corte mariposa, se destaca por ser un estilo en capas que le da más ligereza a la melena. Italian Bob : Una gran opción para recortar tu melena pero mantener cierto largo. Un estilo innovador y elegante que se adapta a todo tipo de melenas.

: Una gran opción para recortar tu melena pero mantener cierto largo. Un estilo innovador y elegante que se adapta a todo tipo de melenas. Shaggy con flequillo : Para algo más rebelde y único, el shaggy es una gran opción; disminuye el volumen del pelo.

: Para algo más rebelde y único, el shaggy es una gran opción; disminuye el volumen del pelo. Clavicut : A diferencia del Italian Bob, que es un corte que puede ir desde la mandíbula. El clavicut va a nivel de la clavícula, dando una melena larga, pero no tanto, ideal para quienes desean recortarla, pero no en exceso.

: A diferencia del Italian Bob, que es un corte que puede ir desde la mandíbula. El clavicut va a nivel de la clavícula, dando una melena larga, pero no tanto, ideal para quienes desean recortarla, pero no en exceso. Bixie: Se destaca por ser una melena corta como el pixie, pero a la que se le otorga el mismo volumen que al corte bob, siendo una gran combinación para quienes desean hacerse algo drástico.

¿Qué peinado no maltrata el cabello?

Con la llegada del calor de la primavera, además de hacernos cortes de pelo, es importante complementarlo con peinados que permitan la libre circulación de aire, haciendo que el clima sea más tolerable para todos.

Y al mismo tiempo, es importante buscar peinados que no dañen la melena. Si tienes pensado recoger tu pelo, te recomendamos el uso de coletas bajas, pinzas, diademas, semirrecogidos o trenzas suaves, siendo grandes alternativas para soportar el clima. No esperes más y realiza el cambio de look, ideal para pieles morenas.