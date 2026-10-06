4 cortes pixie con flequillo que destacan la mirada y le dan modernidad a tu estilo en minutos

Las tendencias en el mundo de la moda no solo están enfocadas en la indumentaria a lucir, sino que el cabello cumple un rol preponderante. Con el cambio de estación en el mes de septiembre muchos optan por alterar el largo de su pelo, pero sin descuidar su personalidad.

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Es ante lo señalado que elegir el corte de cabello que mejor se adapte a nuestras preferencias se convierte en un dilema. Lucir bien es lo que buscamos, pero siempre que lo hagamos en línea con lo que se está usando y que no perjudique la esencia de lo que queremos mostrar de nuestra imagen personal.

¿Qué es el corte pixie?

Los cortes de cabello son muy variados y versátiles y es por ello que hoy ponemos de relieve al corte pixie, pero con el foco puesto en 4 variantes. En este sentido, lo primero es saber que el corte pixie es un estilo de cabello corto para mujer que se caracteriza por llevar los laterales y la nuca bien reducidos, o incluso rapados, mientras que la parte superior de la cabeza se mantiene un poco más larga para aportar volumen, textura o movimiento.

Los expertos del rubro remarcan que la versatilidad de este estilo permite llevarlo con un flequillo desfilado, de lado o peinado hacia arriba, adaptándose a distintos tipos de rostros y texturas de cabello.

Los mejores estilos del corte pixie

El corte pixie es un peinado icónico, fresco y moderno que destaca las facciones del rostro, cuello y pómulos, además de ser muy práctico y de fácil mantenimiento en el día a día. En este marco, y tal como se mencionó anteriormente, te contaremos sobre cuatro variaciones de este corte diseñadas para rejuvenecer tu estilo y destacar tu rostro en cuestión de minutos:

Pixie desfilado con flequillo cortina (Curtain Bangs)

Por qué destaca la mirada: Las capas suaves que abren el flequillo hacia los lados dirigen la atención directamente hacia la zona superior del rostro, resaltando los ojos y suavizando los pómulos.

El toque moderno: Aporta un aire desenfadado y romántico sin perder la estructura del corte corto. Es ideal si buscas una transición suave hacia el cabello más corto.

Pixie con flequillo denso e recto (Full Bangs)

Por qué destaca la mirada: Al cubrir por completo la frente justo por encima de las cejas, genera un contraste marcado que hace que la mirada luzca más intensa, dramática y expresiva.

El toque moderno: Ofrece una estética chic de inspiración francesa con líneas muy limpias que estilizan los rasgos del rostro.

Pixie asimétrico con flequillo ladeado largo

Por qué destaca la mirada: El juego de volúmenes y la diagonal que cruza el rostro enfoca la atención en los ojos de manera dinámica y enigmática.

El toque moderno: Rompe con la simetría tradicional para ofrecer un estilo vanguardista, juvenil y muy fácil de acomodar con los dedos en pocos segundos.

Pixie textured o pixie-crop con flequillo mini (Micro-Bangs)