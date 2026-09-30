Si estás buscando una transformación que refresque tu imagen por completo, los cortes pixie es la respuesta. El cabello corto ha dejado de asociarse con la sobriedad para convertirse en el sinónimo definitivo de modernidad.

El cabello corto ha dejado de asociarse con la sobriedad para convertirse en el sinónimo definitivo de modernidad, audacia y juventud.

Un corte corto bien estructurado tiene la capacidad única de estilizar el cuello, acentuar los pómulos y elevar visualmente las facciones, logrando un efecto lifting sin necesidad de tratamientos costosos.

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5 cortes pixie para rejuvenecer y estilizar tus facciones

Pixie asimétrico

Se caracteriza por mantener un lateral o fleco visiblemente más lago que el otro, jugando con las dimensiones. Rompe por completo la simetría del rostro, lo que ayuda a disimular líneas de expresión marcadas y a suavizar facciones muy angulosas o frentes amplias.

Pixie asimétrico|Pinterest

Pixie con flequillo largo de lado

El cabello se mantiene muy corto en la nuca y los costados, pero se corona con un fleco denso y desfilado que se peina hacia un costado. Este flequillo ladeado enmarca los ojos, resalta la mirada y oculta arrugas.

Pixie con flequillo largo de lado|Pinterest

Corte bixie texturizado

Mantiene la silueta fresca del pixie pero con el largo y el movimiento sutil de las capas de un bob tradicional. Al añadir capas despeinadas y textura rica, es el aliado ideal para simular mayor densidad capilar.

Corte bixie texturizado|Pinterest

Pixie con volumen en la parte superior

Se rebajan al máximo los laterales y se deja una buena cantidad de cabello con capas cortas arriba. Aporta altura visual de inmediato, lo que alarga el cuello y adelgaza ópticamente las facciones de forma instantánea.

Pixie con volumen en la parte superior|Pinterest

Pixie rizado o curly pixie

Se adapta a la estructura clásica del duendecillo respetando la caída natural de los resortes o bucles en la parte alta. El movimiento orgánico y desenfadado de los rizos suaviza los rasgos faciales severos y proyecta una vibra juvenil, fresca y sumamente chic.

Pixie rizado o curly pixie|Pinterest

Para elegir la estructura que mejor se adapte a tu estilo personal y tipo de cabello, puedes consultar diferentes referencias en internet con imágenes similares a tu melena.