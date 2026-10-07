4 cortes shaggy con textura que quitan años y le aportan movimiento a tu cabello de inmediato

A todos nos gusta vernos bien y muchas veces eso puede conseguirse con simples cambios. Ya sea en el estilo de vestimenta, la manicura, el maquillaje o el corte de cabello, cualquier transformación en estos factores resulta de un impacto muy grande en nuestra imagen.

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Si nos centramos en el cabello, ya sea el corte como el peinado que elijamos, pueden modificar nuestras facciones, resaltar la mirada, disimular imperfecciones o darle luz a nuestra personalidad. Los estilos siguen actualizándose con las nuevas tendencias y muchos se atreven a probarlos.

¿Qué es el corte shaggy?

Dentro de todos los estilos de cortes de cabello que existen el corte shaggy es uno de los de origen setentero que se caracteriza por llevar capas muy definidas y desfiladas. Además, concentra el mayor volumen en la parte superior de la cabeza y aligera las puntas para lograr una textura desenfadada y con mucho movimiento.

Este corte de cabello suele acompañarse de un flequillo ya que ayuda a enmarcar el rostro de manera natural. Por otro lado, su gran ventaja es que se adapta muy bien a casi cualquier tipo de melena porque requiere poco peinado.

Cortes shaggy que quitan años

Sabiendo sus principales características, el corte shaggy puede ser una gran opción si buscas cambiar de look. Además, los expertos en belleza remarcan que este estilo se ha consolidado como uno de los grandes favoritos a la hora de quitar años de encima y revitalizar cualquier tipo de melena.

Es por eso que a continuación se ponen de relieve cuatro variaciones clave de este corte de cabello para transformar tu melena, darle movimiento y quitarte años instantáneamente:

Short Shag o Pixie-Shag

Una versión corta que fusiona la estructura de un pixie con la textura desfilada del shaggy.

Características: Lleva capas muy marcadas en la coronilla para aportar altura y volumen, junto con patillas largas y desfiladas.

Efecto antiedad: Eleva visualmente los rasgos faciales al concentrar el volumen en la parte superior del rostro.

Textura y movimiento: Aporta dinamismo a los cabellos finos o lánguidos, permitiendo peinarlo con los dedos y un poco de cera o spray de sal.

Shaggy Lob (Long Bob Desfilado)

El equilibrio perfecto para quienes desean mantener la longitud a la altura de las clavículas sin perder soltura.

Características: Base recta con capas internas estratégicas que descargan peso en las puntas para evitar el efecto "triángulo".

Efecto antiedad: Enmarca la mandíbula y el cuello, suavizando las facciones y dando un aspecto fresco y descansado.

Textura y movimiento: Ideal para cabellos ondulados; potencia la onda natural sin necesidad de usar herramientas de calor.

Curl-Shag (Shaggy para Cabello Rizado)

Especialmente diseñado para esculpir y dar vida a los bucles y tirabuzones.

Características: Capas escalonadas al estilo "corte en seco" que permiten que cada rizo rebote de forma independiente.

Efecto antiedad: Rompe con la simetría aburrida y aporta una energía juvenil y audaz.

Textura y movimiento: Elimina el peso excesivo del cabello rizado, distribuyendo el volumen para lograr rizos definidos, ligeros y con movimiento constante.

Shag Clásico con Flequillo Curtain (Cortina)