4 cortes de cabello mariposa que rejuvenecen y afilan las facciones en minutos

El cabello sigue siendo una parte sumamente importante de nuestra imagen y eso es algo que los expertos en belleza saben muy bien. Es así que las tendencias en cuanto al estilo de peinados se complementan con las nuevas tendencias en manicura, maquillaje y vestimenta.

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Cuidar de nuestro pelo es fundamental para lucirlo radiante, pero también es importante saber qué tipo de corte nos sienta mejor. Para eso, no solo debemos estar pendientes de las nuevas tendencias sino que hay que tener en cuenta la forma de nuestro rostro, nuestra personalidad y lo que buscamos mostrar a los demás.

El estilo mariposa

Entre los estilos de corte de cabello que más popularidad poseen se encuentra el mariposa, conocido también como butterfly cut, que se ha consolidado como una de las tendencias más versátiles en el mundo de la estilística gracias a su capacidad para transformar la apariencia sin comprometer el largo de la melena.

Este corte de cabello se caracteriza por capas de contorno suave que enmarcan el rostro y aportan un movimiento sutil. Se trata de un estilo que imita el despliegue de las alas de una mariposa y de allí su nombre.

Las mejores variantes del estilo mariposa

El corte de cabello mariposa tiene un diseño estratégico que no solo infunde una dosis instantánea de juventud al restaurar la vitalidad del pelo, sino que también esculpe los rasgos mediante un juego visual de sombras, volúmenes y ángulos bien perfilados.

A continuación, se detallan cuatro variaciones de este corte que han sido diseñadas para rejuvenecer la mirada y afilar las facciones en cuestión de minutos:

Mariposa clásico con flequillo curtain bangs

Esta versión combina el degradado característico del corte con un flequillo abierto que nace a la altura de los pómulos. Las capas cortas superiores concentran el volumen en la coronilla, creando una ilusión de elevación vertical en todo el rostro.

Efecto estilizador: El flequillo en cortina enmarca la mirada y suaviza la línea de la mandíbula, haciendo que las facciones redondas o cuadradas luzcan instantáneamente más afiladas y simétricas.

Mariposa en melena larga

Ideal para quienes no desean perder el largo pero buscan dinamismo. Conserva la base larga mientras incorpora capas superpuestas que comienzan a la altura del mentón y caen en cascada hacia los hombros.

Efecto estilizador: Al eliminar el peso excesivo de las puntas sin restar longitud, aporta fluidez a los laterales. La transición de las capas hacia la barbilla estiliza el cuello y afina la zona inferior del rostro.

Mariposa corto

Una reinterpretación moderna que lleva la técnica a una altura por encima de los hombros o rozando las clavículas. Integra capas desfiladas y puntas texturizadas para dar la sensación de una melena más densa y despeinada.

Efecto estilizador: Al concentrar el movimiento alrededor del cuello y el mentón, despeja la zona clavicular y acentúa la estructura ósea, brindando un aire fresco, desenfadado y muy juvenil.

Mariposa texturizado con puntas hacia fuera