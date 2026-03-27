Las 5 cosas que no se deben hacer en Semana Santa y su significado

La Semana Santa 2026 comenzará este domingo 29 de marzo y tendrá su culminación el domingo 5 de abril. Se trata de uno de los periodos más caros a la fe cristiana y en donde las celebraciones estarán enfocadas a la alimentación de la espiritualidad.

Noticias Michoacán del 26 de marzo 2026

Diversas culturas y tradiciones han alimentado a lo largo de los años las costumbres en torno a la Semana Santa, sus días previos y los posteriores. Es por eso que a través de la Inteligencia Artificial (IA) se ha buscado conocer un poquito más sobre estos días tan particulares.

La fe en Semana Santa

“La Semana Santa representa el núcleo de la fe cristiana, un tiempo de profunda introspección donde se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesús”, precisa Gemini. La aplicación de IA remarca que para los creyentes, no es solo un recordatorio histórico, sino una vivencia espiritual que invita a la renovación personal y al arrepentimiento.

Más allá de los ritos, aclara Gemini, esta celebración fortalece el sentido de comunidad y la identidad religiosa en diversas culturas. “La fe se manifiesta en actos de devoción popular que trascienden lo individual, convirtiéndose en un testimonio colectivo de creencias compartidas”, añade.

¿Qué no hacer en Semana Santa?

La Semana Santa es un período donde la espiritualidad se entrelaza con la tradición, recordándole al individuo la promesa de la vida sobre la muerte y motivando un compromiso renovado con los valores de la caridad y la paz en su vida cotidiana, destaca Gemini.

Por otro lado, esta Inteligencia Artificial afirma que la Semana Santa está marcada por una mezcla de tradiciones religiosas y costumbres populares que han pasado de generación en generación. Es por eso que, a continuación, destaca las 5 prácticas que tradicionalmente se evitan durante estos días, especialmente entre el Jueves Santo y el Domingo de Resurrección, y el significado detrás de ellas:

El consumo de carnes rojas: Esta es quizás la costumbre más conocida. La tradición dicta no comer carne de res o de cerdo, especialmente el Viernes Santo.



Significado: Se considera un acto de penitencia y sacrificio. Al abstenerse de un alimento que históricamente se consideraba un lujo, los fieles honran el sacrificio de Jesús en la cruz. Muchas personas optan por el pescado como alternativa.

Participar en fiestas o celebraciones ruidosas: Tradicionalmente, se evita la música a alto volumen, los bailes o las fiestas durante el Viernes y Sábado Santo.



Significado: Es un período de duelo y reflexión. El silencio simboliza el respeto por la muerte de Cristo. Se busca un ambiente de recogimiento que permita la introspección y la oración, alejándose de las distracciones mundanas.

Realizar trabajos pesados o tareas domésticas profundas: En muchas comunidades, existe la costumbre de no realizar limpiezas profundas, remodelaciones o trabajos físicos agotadores durante el Triduo Pascual.



Significado: El objetivo es dedicar el tiempo exclusivamente a la espiritualidad. Al detener las actividades cotidianas, se reconoce que estos días son "sagrados" y diferentes al resto del año, priorizando el descanso del alma sobre el esfuerzo del cuerpo.

Los juegos de azar y entretenimientos banales: Antiguamente, incluso se evitaban los juegos de mesa o cualquier forma de apuesta durante estos días.



Significado: Al igual que con las fiestas, evitar el juego busca mantener la mente enfocada en el sentido religioso de la fecha. Se trata de evitar la "frivolidad" en un momento que la Iglesia considera de suma gravedad y relevancia espiritual.

Acciones que denoten falta de paz (Conflictos): Existe la creencia popular de que no se debe discutir, gritar o pelear con familiares y amigos durante la Semana Mayor.

