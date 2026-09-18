Haz esta mascarilla de cabello con yogur natural; descubre TODOS sus beneficios

Aunque muchos desconocen que existen mascarillas para el cabello, estas son cada vez más recomendadas. Además, la recomendación del día pertenece a la de los remedios caseros, donde puedes hacerlas tú mismo y por precios bajos. Y es que en la industria de la belleza, los gastos que en ocasiones se concretan son muy altos. Por eso, utiliza el yogur natural de la siguiente forma.

“¡Que me la devuelva!”: Azalia advierte a La Coreañera tras descubrir que le quitó un objeto muy preciado

¿Por qué el yogur natural funciona como mascarilla para el cabello?

Tal como sus diferentes componentes funcionan para ámbitos como el estómago o situaciones digestivas, sus beneficios también ayudan a la salud de tu pelo. Aquí se habla acerca de los aspectos cosméticos, tales como la suavidad y sedosidad de la fibra capilar. También son relevantes los nutrientes y las proteínas contenidas. Y por si eso no es suficiente, el ácido láctico ayuda a limpiar el cuero cabelludo.

Es decir, todos sus elementos nutricionales funcionan para que tu cabello sea fácil de manejar y peinar. Además en el ámbito de la limpieza, purifica retirando piel muerta presente, generando una visión general de salud al momento de ser aplicada. Por ello, aprende a hacer esta mascarilla natural.

¿Cómo hacer mascarilla de cabello con yogur natural?

Tomando en cuenta que lo único que necesitas es el yogur natural, tu cabello se verá beneficiado utilizando el producto sin azúcar ni otros añadidos. Y tan sencillo como ejecutar masajes cuando tu cabello esté seco. Esto lo harás desde las raíces, hasta las puntas, masajeando suavemente.

Terminado ese procedimiento, dejarás que el producto trabaje en un lapso de 30 minutos, cubriendo tu cabeza con una gorra de baño, recogiéndolo y evitando que manche tu ropa u otros espacios de la casa.

Mientras que el paso final es tan sencillo como enjuagar tu cabello con abundante agua. Además, si lo prefieres, puedes usar el shampoo de preferencia para remover y dejar completamente limpio del yogur. Así, se espera que los masajes y el producto logre una salud general y brillo natural en tu melena, sin acudir a mercancía costosa y que en ocasiones no funciona.