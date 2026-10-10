Cómo crear un soporte para botellas de vino con pocos materiales que tienes en casa

El vino es una de las bebidas más consumidas a nivel mundial y aunque no parezca., tiene una gran cantidad de beneficios para la salud. Hay quienes son amantes de esta bebida y suelen tener una colección o una pequeña cava en su casa. Pero, a continuación te vamos a compartir el método de cómo hacer un soporte para una botella que se puede usar como adorno o para poner el vino en la mesa en una reunión.

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Para los que son amantes del vino, seguramente coloquen sus botellas en un lugar apartado del hogar como una cava para mantener estas bebidas a la temperatura ideal. Otros en cambio, deciden dejarlas en un aparador que esté a la vista a la hora de consumirse y que cuando se coloca en la mesa, es sin ningún tipo de soporte.

Por otro lado, están aquellos que tienen una botella de vino como adorno y no para tomarla o la dejan varios años para que esté más añeja. En este caso, podrás hacer un soporte de madera donde el envase quedará suspendido y que parece un truco de magia; por lo que te dejaremos los materiales y el paso a paso.

Material para el soporte de botellas

Tabla de madera

Sierra

Taladro con mecha copa

Regla

Lápiz

Cómo crear el soporte para botellas de vino

Cortar los extremos de la madera con una inclinación de 45 grados y la longitud debe quedar en 27 cm Marcar el lugar para hacer la perforación y medir 9 cm desde uno de los extremos hacia la parte central Realizar un agujero en la madera lo suficientemente grande como para poder introducir la botella Meter el cuello de la botella y se coloca uno de los extremos del listón sobre una superficie plana como una mesa o un estante y se podrá apreciar el efecto de que la botella está flotando

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El secreto de que la botella quede suspendida está en las medidas exactas del corte de la madera, por lo que hay que respetar de forma exacta las medidas.