DIY: cómo coser un práctico soporte de tela para ollas calientes

Los retazos de tela que tienes en casa pueden convertirse en accesorios útiles para la cocina con un sencillo proyecto DIY. En lugar de desecharlos, puedes aprovecharlos para crear un soporte destinado a colocar ollas y recipientes calientes.

¡Quiere su casa! Verónica quiere la casa de Dionisio a costa de todo

Esta propuesta requiere pocos materiales y algunos conocimientos básicos de costura. El resultado es un accesorio práctico que, además de cumplir una función, permite reutilizar telas que ya no utilizas.

¿Qué elementos se necesitan para hacer este proyecto DIY?

Para hacer este proyecto DIY de costura necesitas materiales sencillos que permitan crear una rejilla o soporte de tela grueso y resistente al calor:



Tela de algodón, preferentemente sin nylon ni poliéster.

Guata doble o de aproximadamente 4 centímetros de espesor.

Hilo.

Aguja.

Tijeras de costura.

Cinta al bies.

Alfileres.

¿Cómo coser un soporte de tela para apoyar ollas calientes?

Para comenzar este DIY, toma como referencia la base de la olla o sartén que quieras apoyar y dibuja un molde circular o cuadrado sobre la tela. Es recomendable hacerlo unos centímetros más grande para que el soporte pueda utilizarse con recipientes de diferentes tamaños. Luego, corta dos piezas iguales de tela de algodón y una pieza con la mismas medidas.

Coloca la guata sobre el revés de una de las piezas de tela y cósela para mantenerla fija. Después, enfrenta los derechos de las dos piezas principales y únelas con una costura alrededor de todo el contorno, pero deja una pequeña abertura sin coser.

A continuación, da vuelta el soporte por la abertura para que la parte estampada o exterior de la tela quede hacia afuera. Acomoda bien las esquinas o los bordes y cierra a mano o a máquina el espacio que dejaste abierto.

Para terminar, coloca cinta alrededor de todo el borde y cósela para conseguir un acabado prolijo y reforzado. Si quieres personalizarlo, puedes agregar un patrón, dibujo o algunas costuras decorativas sobre la superficie antes de utilizarlo.