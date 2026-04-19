Así puedes crear tu propio terrario, fácil de cuidar y muy llamativo
¡Un ecosistema único! Te explicamos el paso a paso para que puedas crear tu propio terrario desde casa, un elemento decorativo que es muy fácil de cuidar
Crear tu propio terrario es más sencillo de lo que parece, ya que puedes crear un ecosistema pequeño en un recipiente de vidrio. Se destaca por ser muy llamativo, ideal para poder decorar los espacios, además de ser muy fácil de cuidar, una gran opción para quienes disponen de poco tiempo.
Noticias Laguna del 19 de abril 2026
Para que puedas tener el tuyo, te vamos a explicar cómo hacerlo y los cuidados básicos que va a requerir. Puedes tenerlo en tu habitación o para decorar tu sala. Toma nota de todas las recomendaciones que te haremos.
¿Qué se necesita para hacer un terrario?
Como ya se mencionó en un inicio, el crear tu propio terrario es muy fácil; para ello, deberás contar con unos elementos base para poder hacerlo. Comienza consiguiendo los siguientes materiales:
- Recipiente de vidrio: puedes optar por jarrones, tarros grandes o peceras pequeñas; solamente busca que tengan un cuello ancho.
- Consigue piedras pequeñas o grava
- Carbón activado.
- Sustrato ligero.
- Plantas como musgos, helechos, fitonias, suculentas o cactus.
Una vez que tenemos todo el material, podemos proceder a su elaboración; solamente realiza los siguientes pasos:
- Coloca 2 o 3 centímetros de las piedras; funcionará como una capa de drenaje.
- Encima, añade el filtro; te ayudará a disminuir los olores y la proliferación de bacterias.
- Agregamos el sustrato; con tus dedos presiona ligeramente para darle mayor firmeza a la base.
- Coloca las plantas; preferentemente, busca ejemplares similares para que puedan crecer en total normalidad, evitando que algunas que no tengan las mismas características puedan morir.
Un plus extra es incorporar elementos decorativos, que pueden ser piedras, ramas o arena, pero no te excedas para que se vea equilibrado y muy llamativo.
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¿Qué cuidados debes darle al terrario?
Al crear tu propio terrario, es fundamental que conozcas sus cuidados para que podamos mantener su ecosistema, pero no temas, es el más fácil de cuidar. Para que sea el elemento más llamativo de tu hogar, debes hacer lo siguiente:
- Ubícala cerca de una ventana, pero nunca bajo el sol directo. Gira el recipiente periódicamente para que todas las partes obtengan luz.
- Podamos cuando las hojas toquen el suelo. Hay que cortar por debajo de las hojas.
- Hay que hidratar cuando la tierra de alrededor se saque completamente; se recomienda usar un pulverizador y humedecer en los alrededores de los ejemplares.
- Debe estar en espacios cálidos, entre los 15 y los 27 grados. Es muy fácil de cuidar; verás su desarrollo rápidamente.
@br_invent Mi primer terrario dos meses de maduración cerrado!!#arte #creative #terrario #plants #miniatures #terrario #manualidades ♬ S31 - Samuel Ifeanyi