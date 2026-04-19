Identifican al culpable del atentado a importante TELENOVELA que dejó dos muertos

La policía de Bogotá, Colombia identificó al culpable que cometió un atentado en la serie de televisión Sin senos sí hay paraíso, donde se reportaron dos muertos. De acuerdo con los primeros informes de las autoridades colombianas ya se confirmó la identidad del agresor que les quitó la vida a dos miembros del equipo de grabación de esta telenovela.

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¿Qué dijo la policía de Colombia?

La tarde del domingo 19 de abril de 2026 fue cuando la policía de Colombia habría identificado al culpable que provocó la muerte de dos personas en el set de grabación de esta telenovela, y de acuerdo con el brigadier general de la Policía Metropolitana de Bogotá, Giovanni Cristancho, el atacante respondía al nombre de José Cubillos García, este sujeto contaba con apenas 23 años de edad.

¿Cómo sucedió el ataque?

José Cubillos García atacó en el cuello a uno de los integrantes de la producción que estaba fumando, cuando los demás compañeros vieron la agresión decidieron ayudarlo, sin embargo también fueron heridos, de hecho, uno de los que quisieron intervenir para terminar el ataque, resultó lastimado de gravedad para posteriormente, mientras que uno más se encuentra hospitalizado y con un diagnóstico reservado.

Por otro lado, lo que llama la atención es que, al parecer este sujeto ya había agredido al personal de seguridad dos días antes de los lamentables hechos que sucedieron donde el saldo fue rojo; así lo dio a conocer el comandante de la Policía de Bogotá, Giovanni Cristancho.

Los ataques sucedieron en la tarde del 18 de abril de 2026 cuando la producción estaba grabando en las inmediaciones del Instituto Roosevelt, en Santa Fe, en el sector del Parque Nacional Oriental; y de acuerdo con las indagatorias, la agresión se dio alrededor de las 16:00 horas, tiempo del centro de Colombia.

Este sujeto se acercó al sitio para atacar con un arma punzocortante de forma directa a uno de los jóvenes que se encontrara en el lugar; por lo que algunas personas quisieron terminar con la agresión, sin embargo, otras dos personas resultaron heridas, 2 de ellos murieron y otro está hospitalizado.

Al parecer, todo inició cuando el hoy presunto asesino le pidiera un cigarro al primer hombre agredido, pero como no le respondió, este le habría hecho daño con un bisturí; por otro lado en las cámaras de seguridad, se ve cómo una de las víctimas está fumando en la reja, cuando el agresor se acerca y después de unos segundos se da el ataque.

