Esto dice la postura al dormir sobre nuestra personalidad, según la psicología

La postura al dormir es muy importante, ya que con ella lograremos un mejor descanso, además de traer importantes beneficios físicos. Lo que pocos saben es que la forma en que nos acostamos puede indicarnos algo importante sobre nuestra personalidad.

Doblaje latino, Los Tigres del Norte y Alejandro González Iñárritu en un episodio de Los Simpson

Para que descubras qué dice tu postura al momento de descansar, veremos qué nos menciona la psicología al respecto; los resultados te van a sorprender notablemente.

¿Qué nos dice la postura al dormir?

El portal de ‘Psicología y Mente’ explica que cada postura al dormir se puede asociar a la personalidad de las personas. Características que en muchas ocasiones dejamos pasar desapercibidas, siendo algo que pocos toman en cuenta. Deja estas ideas al respecto:

Posición fetal : Suelen ser personas que se muestran tímidas, pero que rápidamente adquieren confianza, por lo que adoran poder expresarse sin temor. Por fuera pueden lucir duras.

: Suelen ser personas que se muestran tímidas, pero que rápidamente adquieren confianza, por lo que adoran poder expresarse sin temor. Por fuera pueden lucir duras. En tronco : Cuando dormimos de lado con los brazos y piernas estiradas. Son usuarios sociables y que se sienten cómodos en círculos sociales.

: Cuando dormimos de lado con los brazos y piernas estiradas. Son usuarios sociables y que se sienten cómodos en círculos sociales. Orador : Igual a la postura anterior, pero con los brazos hacia delante extendidos. Suelen ser más sociables y abiertos.

: Igual a la postura anterior, pero con los brazos hacia delante extendidos. Suelen ser más sociables y abiertos. Soldado : Boca arriba, se destacan por ser los más reservados, tienden a ser exigentes y cuentan con grandes aspiraciones.

: Boca arriba, se destacan por ser los más reservados, tienden a ser exigentes y cuentan con grandes aspiraciones. Boca abajo : Suelen sentirse cómodas al conversar y compartir con sus conocidos. Tienen una gran apertura a nuevas experiencias. Se presentan susceptibles e intranquilas.

: Suelen sentirse cómodas al conversar y compartir con sus conocidos. Tienen una gran apertura a nuevas experiencias. Se presentan susceptibles e intranquilas. Estrellas de mar: Son los más leales, escuchan a los demás y suelen ofrecer su apoyo, tienden a ser muy empáticos, pero no les gusta ser el centro de atención.

¿Cuál es la postura correcta al dormir?

Hablando de temas de salud, los expertos explican que la postura al dormir recomendada es en posición fetal; esto se debe a que evitamos dolores de espalda, tenemos una mejora al respirar, disminuimos notablemente los ronquidos y se reduce el reflujo. En un artículo de la UNAM, explica que debemos dormir del lado izquierdo, ya que hay un mejor flujo de sangre y mantenemos una buena presión sanguínea.

Ya conoces lo que dice la psicología sobre la postura que usamos y nuestra personalidad. Cuéntanos, ¿cómo duermes y si se acerca a tus características al momento de socializar?