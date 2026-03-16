Paso a paso para preparar una crema y frenar la caída del cabello

El cabello forma una parte muy importante del cuerpo humano y es de las que más cuidados reciben por parte de las personas. Es que no solo es parte de nuestra estética, sino que transmite nuestra personalidad y estilo.

¿Cuál es el origen de los mitos que hay en torno al “viernes 13"? Alejandra Carvajal nos explica todo

Sin embargo, pueden presentarse diferentes situaciones que hacen que el cabello se deteriore o se caiga. En este punto, se ha buscado conocer los motivos por los cuales puede suceder esto, pero también una solución casera que ayude a protegerlo.

¿Por qué se cae el cabello?

La pérdida parcial o total del cabello se denomina alopecia, puede presentarse gradualmente, por parches o generalizada (difusa), explican desde la Biblioteca Nacional de Medicina (Estados Unidos).

Entre las causas, los expertos afirman que tanto hombres como mujeres tienden a perder el grosor y la cantidad de cabello con la edad, comúnmente relacionado con el envejecimiento, aunque la calvicie puede ser hereditaria. El estrés físico o emocional también influye en la caída del cabello, añade el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.

Una crema casera que frena la caída del cabello

Desde el Hospital Italiano de Argentina remarcan que ante la caída de cabello es importante comenzar lo antes posible un tratamiento para lograr frenarla e, incluso en algunos casos, poder revertirla. Por supuesto que la primera recomendación es la consulta con un médico que “sabrá evaluar cuál estrategia seguir según el caso”.

En este punto, la Inteligencia Artificial (IA) afirma que “para combatir la caída del cabello, una de las opciones naturales más efectivas y fáciles de preparar en casa es una crema capilar a base de romero y aloe vera”. Así, a través de la aplicación Gemini, podemos conocer cómo prepara una crema casera con estos ingredientes que ayudan a estimular la circulación en el cuero cabelludo y a fortalecer el folículo desde la raíz:

Ingredientes

1 taza de gel de aloe vera (preferiblemente natural, extraído de la penca).

2 ramas de romero fresco o 10 gotas de aceite esencial de romero.

1 cucharada de aceite de coco (opcional, para hidratar).

1/2 taza de agua.

Preparación

Infusión de romero: Pon a hervir el agua con las ramas de romero durante 10 minutos. Deja que se enfríe por completo y cuélalo. Esto concentrará los antioxidantes de la planta. Extracción del aloe: Si usas la planta, corta una hoja, retira las espinas y extrae el gel transparente. Lávalo bien para quitar la sustancia amarillenta (aloína) que puede irritar. Mezcla: Coloca el gel de aloe vera, la infusión de romero y el aceite de coco en una licuadora o procesador. Emulsión: Licúa hasta obtener una crema homogénea y sin grumos. Envasado: Guarda la mezcla en un frasco de vidrio limpio y mantenlo en el refrigerador (dura aproximadamente una semana).

Modo de aplicación