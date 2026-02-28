El mejor licuado para desintoxicar tu cuerpo; ¿cómo se hace?

En épocas de calor se buscan soluciones refrescantes en todas sus presentaciones. Aguas frescas y licuados son excelentes opciones y en este caso, este licuado ayuda a desintoxicar el cuerpo. Por ello se recomienda seguir paso a paso la forma de elaboración para que la zanahoria y la piña cumplan con sus efectos revitalizadores. He aquí toda la información.

¿Por qué la zanahoria y la piña ayudan a desintoxicar el cuerpo?

El cuerpo intoxicado podría manifestarse por diferentes motivos. Puede ser por la falta de hidratación, el exceso de sal o de azúcar o inclusive por varios días de comer en exceso. Allí es cuando las señales aparecen y por ello este licuado es ampliamente recomendado. Además de ser fresco, ayuda a combatir la sensación de inflamación, el cansancio o la digestión lenta.

El funcionamiento de esta mezcla de elementos nutritivos recae primero en la zanahoria. Esta es rica en fibra, betacarotenos y antioxidantes, los cuales apoyan la función del hígado y contribuyen a la eliminación de toxinas de forma natural. Como aspectos extras, la salud intestinal mejora por la ayuda al tránsito digestivo. Esto resulta en aspectos claves para sentirse ligero por la desinflamación del cuerpo.

Por su parte la piña facilita la digestión de las proteínas y ayuda con la desinflamación abdominal, esto por la enzima llamada bromelina. Dado que es una fruta con alto contenido de agua, ayuda a la deshidratación y la eliminación de los líquidos retenidos. En ese sentido, se concreta una menor sensación de pesadumbre en el cuerpo.

¿Qué lleva y cómo se prepara este licuado que sirve para desintoxicar?

Siempre es bueno aclarar que no se trata de una bebida milagrosa, sino de un licuado que aporta nutrientes que favorecen la digestión, la eliminación de líquidos y una mejor absorción de vitaminas… sobre todo cuando se bebe dentro de una dieta balanceada. Y sin más, estos son los ingredientes y su respectiva preparación.

Dos zanahorias medianas, peladas y picadas

Una taza de piña natural en cubos

Un vaso de agua natural

Un trozo pequeño de jengibre fresco (si así se desea)

Jugo de medio limón (si así se desea)

En cuanto a la preparación