Recetas de aguas frescas que no pueden faltar en tu mesa este 15 de septiembre

El tradicional y muy esperado 15 de septiembre es un día muy especial para los mexicanos, donde millones de personas se reúnen con sus familias para las Fiestas Patrias, aunque la convivencia es la clave del éxito, también los tradicionales platillos de la gastronomía y las aguas frescas.

Platillos como pozole, tostadas y tamales, se llevan el protagonismo de la noche mexicana; aunque también las aguas frescas tradicionales representan parte de la gastronomía tradicional de nuestro país.

¿Capeado o solo? ¡Así se preparan los mejores chiles en nogada! TV Azteca [VIDEO] Aprovechando las fiestas patrias, Rahmar se lanzó a un famoso mercado para conocer cómo se preparan los mejores chiles en nogada. ¡Garantizados por La pura sabrosura!

Recordemos que anteriormente, los pueblos originarios utilizaban flores, frutos, hierbas y semillas para revolver en agua y endulzar con miel o jarabe de agave. Aunque con la llegada de los españoles, el azúcar de caña llegó para aportar ese dulzor que tanto gusta a los mexicanos.

¿Qué sabores de agua fresca no pueden faltar este 15 de septiembre?

Por tal razón, aquí te dejamos tres recetas de aguas frescas que son sencillas de preparar:

Agua de guayaba con hierbabuena

Para elaborar esta deliciosa bebida se necesitarán los siguientes ingredientes: 6 guayabas maduras, 2 litros de agua, media taza de azúcar, un puñado de hojas de hierbabuena fresca y hielo.

Preparación: lavar las guayabas, quitarles las semillas grandes y partir, posteriormente se debe de licuar la guayaba con 1 litro de agua y el azúcar hasta mezclar bien, es indispensable que se cuele la preparación para retirar restos de semillas y pulpa gruesa. Una vez terminado este punto, se debe añadir el litro restante de agua y mezclar bien.

Agua de sandía con pepino y limón

Ingredientes a utilizar: media sandía mediana, pelada y sin semillas, 1 pepino mediano, pelado y en rodajas, jugo de 3 limones, 2 litros de agua y media taza de azúcar.

Para preparar esta deliciosa bebida, se deben de seguir estos pasos: licuar la sandía con 1 litro de agua hasta obtener un jugo uniforme, colar si deseas una textura más suave. Posteriormente, mezclar el jugo con el litro restante de agua, el jugo de limón y el azúcar, añadir las rodajas de pepino y mover suavemente.

Agua de piña con jamaica

Para esta agua se necesitan los siguientes ingredientes: 1 piña mediana, pelada y picada, 1 taza de flor de jamaica seca, 3 litros de agua y 1 taza de azúcar.

Preparación: hervir 1 litro de agua y poner la flor de jamaica. Cocinar por 5 minutos y colar bien. Licuar la piña con 1 litro de agua, mezclar la infusión de jamaica con el jugo de piña y el litro de agua restante, finalmente endulzar al gusto.

