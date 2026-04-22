¿Quién es Emilio Antún? El influencer que confirmó su infidelidad a su famosa novia

Las redes sociales han explotado y muchos usuarios han hecho diversas críticas y comentarios en contra del creador de contenido regiomontano Emilio Antún debido a que el influencer subió un video a su cuenta de TikTok el pasado 20 de abril en el que dijo que “había cometido un error” luego de que se hicieran especulaciones de una posible infidelidad. Con dicho video confirmó lo que para algunos solo eran rumores; que había engañado a su novia.

¿Qué video subió Emilio Antún?

A través de TikTok Emilio Antún compartió un video dando un mensaje luego de diversos rumores sobre su relación. “Creo que a largo plazo la verdad nos hará libres. Primero quiero decir que sí, un día salí, tomé y cometí un error, acepto totalmente que estuvo mal”, fue parte de su discurso en el video, mismo en el que hay diversas tomas de él corriendo por diversos lugares como parques y la calle. En el mismo clip aseguró que sus acciones han lastimado a personas, pero también expresó que las buenas personas son aquellas que dan la cara y toman la responsabilidad de sus acciones. Por su parte aseguró que él fue quien decidió terminar su relación así como que no es perfecto y sigue cometiendo errores.

El video actualmente acumula más de ochenta mil likes en TikTok. Por otro lado, diversas personas lo han señalado de romantizar la infidelidad pues la mayoría de los usuarios aseguran que su acción de infidelidad “no fue un error sino una decisión” además de que otros usuarios han dicho que si realmente siente algún afecto por su ex novia debe eliminar ese video. Hasta el momento Emilio Antún no ha compartido nada sobre las críticas que está recibiendo en sus redes sociales.

¿Quién es Emilio Antún?

Emilio Antún es un creador de contenido enfocado en estilo de vida, fitness y crecimiento personal. Cuenta con un podcast llamado “Diario Humano” en el que entrevista a diversas personalidades. En su carrera en redes sociales ha destacado por compartir su “vulnerabilidad” y demostrar que la masculinidad tiene diversas formas de verse.

¿Quién es Valentina Velasco, la ex novia de Emilio Antún?

Valentina Velasco es una creadora de contenido enfocada en estilo de vida, deporte y ciclismo. Actualmente cuenta con más de cien mil seguidores en instagram y fue la última novia de Emilio Antún, quién recientemente compartió un video expresando que fue infiel en la relación.