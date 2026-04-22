Ángela Aguilar lanza FUERTE mensaje en su nueva canción en medio de supuesto divorcio con Nodal: “Su ausencia me matará”

Este martes 21 de abril Ángela Aguilar lanzó su nuevo tema “China de los ojos negros” en el que dice “Y si acaso ya no vuelve, su ausencia me matará”, el cual es un tema interpretado por su abuelo Antonio Aguilar. Esta canción la lanza en medio de la polémica que su matrimonio atraviesa ya que, de acuerdo con rumores, estaría separada de Christian Nodal.

Nueva canción de Ángela Aguilar “China de los ojos negros”; cover tributo a Antonio Aguilar

La nueva canción de Ángela Agular es un tributo a su abuelo Antonio Aguilar, quien en el año de 1959 lanzó esta canción, la cuál forma parte de su discografía y fue sumamente popular. Hoy en día, este tema forma parte del folclore mexicano. Esta canción hace referencia a “la despedida de un gran amor” pues algunos de los versos más tristes que sobresalen son: “Para mi alma no hay consuelo”, “Que hare yo sin ese amor”, “Sin usted voy a morir”, entre otras. Este lanzamiento musical se realizar en medio de a los rumores que han salido a la luz y aseguran que Ángela Aguilar estaría atravesando un divorcio con Nodal aunque hasta el momento esto no ha sido confirmado de manera oficial.

¿Por qué se dice que Ángela Aguilar y Christian Nodal están separados?

A través de redes sociales comenzó un fuerte rumor en el que se asegura que la pareja está atravesando una crisis matrimonial e incluso se ha asegurado que ambos ya no viven juntos. Muchos de estas especulaciones han surgido a raíz de que Christian Nodal lanzó el videoclip musical de su canción “Un Vals” en el que la modelo principal (Dagna Mata) tenía un parecido físico muy similar (de acuerdo con usuarios de redes sociales) a Cazzu y Ángela por lo que incluso la modelo y creadora de contenido expresó en una entrevista que la hija de Pepe Aguilar se encontraría muy mal ante este hecho. Sin embargo, la familia Aguilar lanzó un comunicado en el que esclarecieron que Ángela no estaba vinculada a ese tema del que la habían hecho partícipe.

¿Qué han dicho Ángela Aguilar y Nodal sobre su supuesta separación?

Hasta el momento ninguno de los dos se han pronunciado ante la situación. Sin embargo, un amigo cercano a la cantante, Jomari Goyso, quién incluso fue invitado a su boda por el civil expresó que la pareja se encuentra muy bien. “Ellos están en su casa felices” además recalcó que era importante desconectarse ya que hoy en día muchas personas pueden opinar. Por su parte, en una evento ocurrido el fin de semana pasado Pepe Aguilar fue cuestionado sobre la situación y dijo que él no era el vocero de Ángela por lo que los medios tendrían que preguntarle a ella.