Violinista de Nodal presume su viaje a las tierras del cantante

Esmeralda Camacho es la violinista de Nodal, a quien en varias ocasiones vimos en las presentaciones del cantante. Durante algún tiempo estuvo envuelta en una polémica, donde se le señalaba de supuestamente tener coqueteos con el sonorense.

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Aunque la situación solamente se quedó en rumores, aún sigue siendo enlazada con el artista. Desde sus redes sociales presume su viaje a las tierras del cantante en Sonora. Te detallaremos la razón de su visita al estado.

¿Qué pasó con Esmeralda Camacho?

Recientemente, la violinista de Nodal en sus historias de Instagram y en su TikTok sorprendió a todos, al demostrar que ella tuvo que hacer un viaje a Sonora, las tierras del cantante que lo vieron nacer. Aunque algunos pensaron en todo tipo de rumores, no fue así, ya que acudió al destino con la finalidad de hacer uno de sus proyectos artísticos.

Aunque el video dura pocos segundos, la vemos portando un hermoso vestido lila con varios olanes, generando gran impacto entre los usuarios que la ven. Además de verla interpretar en violín la canción “Baile inolvidable” junto a una vocalista.

Por otra parte, aprovecho para subir algunos videos e imágenes en las que presume su viaje, ya que le dio oportunidad suficiente para turistear en las tierras del cantante, contenido que miles de sus seguidores han visto.

¿Qué le pasó a la violinista de Nodal?

Durante algún tiempo existió el rumor de que había sido despedida la violinista de Nodal al no aparecer en sus presentaciones en Estados Unidos, supuestamente por la polémica y los chismes que se habían generado en torno a ella.

Al final se dio a conocer que no fue así, ya que Esmeralda Camacho junto a otros músicos habían presentado problemas en su visa de trabajo, por lo que no pudieron estar presentes en las presentaciones. Hasta el momento sigue trabajando con el cantante, mientras que en sus redes sociales se ha encargado de subir todos los proyectos que ha realizado.