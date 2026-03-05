Cuáles son las cosas buenas y malas de los bebés nacidos en marzo; esto dice la astrología

De manera irreparable, los bebés nacen todos los días y por ello la astrología habla de lo que representa que un niño llegue a la vida en estas fechas en pleno marzo de 2026. Esta época del año representa un puente sagrado entre el cierre del ciclo zodiacal y el renacimiento de la chispa vital del equinoccio.

¿Qué es lo bueno y lo malo de los bebés nacidos en marzo, según la astrología?

Dado que en estos momentos del año se convive con la profundidad oceánica de Piscis y el fuego iniciador de Aries, existe en estos bebés una impronta energética sumamente dual y fascinante. Se habla que estos niños tienen una conexión especial con el universo, comprenden verdades fácilmente y además son muy atentos/receptivos hacia las emociones de los otros.

Según el mapa del cielo, marzo marca el punto donde el Sol transita por el último signo del zodiaco. Esto provoca bebés que nacidos en la primera parte del mes, se convierten en seres humanos compasivos y atentos a su entorno. Mientras que si el Sol cruza el límite de Aries ya que el mes siguió su curso sobre el final… esa energía se transforma en voluntad y liderazgo.

¿Qué cosas buenas tienen los bebés de marzo, según la astrología?

De manera básicamente iluminada, estos pequeños bebés podrían desarrollar un alma sumamente creativa. Tienen mucha empatía en lo general, son susceptibles a los pensamientos y expresiones de su entorno, por lo que se les asocia con la calma y aporte de ternura. Tienen mucha imaginación, por ello no es raro ver artistas entre los nacidos en este mes. Además, desde temprana edad buscan armonía y delicadeza en todos sus espacios.

¿Qué cosas malas tienen los bebés de marzo, según la astrología?

Aunque las primeras características suenan como algo asombroso para niños o en general en la personalidad de cualquier ser humano, son muy sensibles a lo que viene de otras personas. Es fácil que se abrumen y allí es donde entra su otra gran complicación, la cual se traduce en berrinches o en el otro extremo: un ensimismamiento. Si son de Piscis pueden ser demasiado soñadores, pero si Aries impregna más en ellos… explotan en su propia terquedad.