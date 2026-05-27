7 formas de simular pecas de ciervo para acortar rostros alargados

Las pecas de ciervo o fawn freckles son una técnica de maquillaje correctivo que consiste en aplicar pecas falsas de forma más concentrada, grande y definida que las pecas naturales.

En rostros alargados, este diseño actúa como un ancla visual que traza una línea horizontal a través del centro de la cara, rompiendo la verticalidad y creando una ilusión óptica de un rostro más corto, equilibrado y compacto.

Las 7 mejores formas de simular pecas de ciervo

Distribución horizontal de oreja a oreja

Concentra las pecas en una franja recta que cruce las mejillas y el puente de la nariz en línea horizontal perfecta. Esto ensancha visualmente los costados y acorta la longitud del rostro.

Agrupación en el puente de la nariz

Coloca las pecas más grandes y juntas justo sobre el tabique nasal. Crear un punto focal fuerte en el centro exacto de la cara atrae la mirada hacia el medio, distrayendo de la frente o la barbilla larga.

Maquillaje de pecas de ciervo para un look natural|Pinterest

Pecas de tamaño XL en las manzanas de las mejillas

Imita el patrón del tierno cervatillo usando puntos ligeramente más grandes en la parte alta de los pómulos. El volumen horizontal que aportan las pecas grandes expande las mejillas hacia los lados.

Evitar la zona de la frente y la barbilla

Mantén las pecas estrictamente en el tercio medio del rostro. Si aplicas puntos en la parte superior de la frente o en el mentón, estarás dibujando una línea vertical que alargará más tu cara.

Efecto degradado hacia las sienes

Comienza con pecas densas en la nariz y ve esparciéndolas de forma más ligera hacia las orejas. Este difuminado lateral arrastra la atención hacia afuera, sumando anchura al rostro recto.

Look de maquillaje con pecas de ciervo|Pinterest

Técnica de salpicado con brocha de abanico

Humedece una brocha rígida en un producto líquido y pasa el dedo por las cerdas para salpicar el rostro de lado a lado. Al ser un patrón aleatorio pero horizontal, suaviza las líneas del rostro alargado.

Fijación con rubor durazno de fondo

Aplica rubor cálido en barra de forma horizontal antes de hacer las pecas. La combinación del fondo de color con los puntos encima duplica el efecto de corte visual de la cara.